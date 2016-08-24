17:02 24 августа | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" оштрафован на 50 тысяч рублей за сожжение фанатами атрибутики "Крыльев"

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц после заседания своего комитета объявил, что по итогам матча 4-го тура премьер-лиги "Локомотив""Крылья Советов" московский клуб оштрафован на 80 тысяч рублей, а самарский – на 10 тысяч.

– По итогам матча "Локомотив" – "Крылья Советов" клубам было вынесено следующее наказание: за скандирование ненормативной лексики болельщиками обоих клубов – "Локомотив" наказан 30 тысячами рублей, а "Крылья" заплатят 10 тысяч. Кроме того, за действия, направленные на возбуждение вражды (сожжение болельщиками "Локомотива" атрибутики "Крыльев Советов") московский клуб оштрафован еще на 50 тысяч рублей.

В матче "Рубин""Анжи" болельщики хозяев использовали пиротехнику, за что казанский клуб оштрафован на 70 тысяч рублей. В игре "Амкар""Урал" болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику, за это оба клуба наказаны штрафом. Они заплатят по 10 тысяч рублей, - сказал Григорьянц. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 4-й тур

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