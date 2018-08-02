"Локомотив" оштрафован на 50 тысяч рублей за "оскорбление зрителями по цвету кожи"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц озвучил решение комитета по матчу Суперкубка России "Локомотив" - ЦСКА (0:1 - доп. время), на котором зафиксированы оскорбительные выкрики болельщиков железнодорожников.

- За оскорбление зрителями футболиста команды соперника (Витинью - Прим. "СЭ") по цвету кожи принято решение оштрафовать ФК "Локомотив" на 50 тысяч рублей, - сказал Григорьянц. - По видеозаписи установлено, что это было не массовое действие, очень малое количество людей выкрикивало оскорбительные фразы.

Также "Локомотив" получил штраф в 20 тысяч рублей за бросание фанатами бутылок с водой на поле после забитого гола.

За использование болельщиками пиротехники ЦСКА оштрафован на 50 тысяч рублей, за выход за пределы технической зоны главный тренер команды Виктор Гончаренко получил на 3 тысячи рублей. Футболист армейцев Федор Чалов оштрафован на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение. (Иван ТОРОПЦЕВ)