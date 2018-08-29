"Локомотив" оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбления "Анжи" фанатами

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил, что "Локомотив" оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча 5-го тура чемпионата России по футболу против "Анжи".

Железнодорожники наказаны за оскорбления болельщиками железнодорожников представителей соперника, в том числе на почве национального происхождения.

– На матче "Локомотив" – "Анжи" болельщики "Локомотива" на 65-й минуте после фола на (хавбеке "красно-зеленых") Мануэле Фернандеше скандировали оскорбительные выражения в адрес соперника, – цитирует "РИА Новости" Григорьянца. – За скандирование оскорблений и за оскорбления по поводу происхождения подвергнуть "Локомотив" штрафу в 100 тысяч рублей и вынести предупреждение, что при повторе будут более строгие санкции".