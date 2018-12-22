"Локомотив" организовал новогодний фестиваль для болельщиков

"Локомотив" на территории стадиона "РЖД Арена" проводит фестиваль для болельщиков - LokoLand. Мероприятие является традиционным и проводится в третий раз.
@fclokomotiv Новогоднее настроение подвез!#LokoLand pic.twitter.com/GF70ti0xOA– Andrew Mikhaylov (@AJ_Mikhaylov) 22 декабря 2018 г.
В этом году для поклонников железнодорожников подготовлено несколько видов активностей и квестов, пройдя которые можно получить подарок и сфотографироваться с Дедом Морозом.
Фестиваль LokoLand! pic.twitter.com/ToD0DWQ0LL– Andrew Mikhaylov (@AJ_Mikhaylov) 22 декабря 2018 г.
Также болельщики могут покататься на собачьих, оленьих или конных упряжках, увидеть ледяные фигуры эмблемы "Локомотива", Юрия Семина и кубка победителей чемпионата России. (Андрей Михайлов)
Новогодняя атмосфера в Черкизове!#ВЛесуРодиласьЕлочка pic.twitter.com/2dRuCBcdNX– Andrew Mikhaylov (@AJ_Mikhaylov) 22 декабря 2018 г.
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