13:55 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" организовал новогодний фестиваль для болельщиков

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"Локомотив" на территории стадиона "РЖД Арена" проводит фестиваль для болельщиков - LokoLand. Мероприятие является традиционным и проводится в третий раз.

 

В этом году для поклонников железнодорожников подготовлено несколько видов активностей и квестов, пройдя которые можно получить подарок и  сфотографироваться с Дедом Морозом.

 

Также болельщики могут покататься на собачьих, оленьих или конных упряжках, увидеть ледяные фигуры эмблемы "Локомотива", Юрия Семина и кубка победителей чемпионата России. (Андрей Михайлов)

 

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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