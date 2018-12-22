"Локомотив" организовал новогодний фестиваль для болельщиков

"Локомотив" на территории стадиона "РЖД Арена" проводит фестиваль для болельщиков - LokoLand. Мероприятие является традиционным и проводится в третий раз.

В этом году для поклонников железнодорожников подготовлено несколько видов активностей и квестов, пройдя которые можно получить подарок и сфотографироваться с Дедом Морозом.

Также болельщики могут покататься на собачьих, оленьих или конных упряжках, увидеть ледяные фигуры эмблемы "Локомотива", Юрия Семина и кубка победителей чемпионата России. (Андрей Михайлов)

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.