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"Локомотив" – "Оренбург": первый гол железнодорожников забит из офсайда?

76-я минута матча "Локомотив" - "Оренбург".
76-я минута матча "Локомотив" - "Оренбург".
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На 76-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Локомотив""Оренбург" (2:1) решение бригады арбитров во главе с Кириллом Левниковым засчитать взятие ворот гостей вызвало споры. Могло показаться, что Фарфан получил пас от Хеведеса, переправившего мяч головой. И как раз в момент передачи автор гола оказался за линией офсайда.

На самом деле видеоповтор не убеждает, что Хеведес сыграл в мяч. Тот не изменил траекторию полета. А вот когда Фернандеш выполнил штрафной удар, Фарфан находился в нормальном положении – до линии офсайда.

На мой взгляд, первого ассистента Андрея Веретешкина, не определившего положение "вне игры", и Левникова, засчитавшего гол, следует поддержать. (Александр Бобров)​

Локомотив - Оренбург

 

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