"Локомотив" – "Оренбург": первый гол железнодорожников забит из офсайда?

На 76-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Оренбург" (2:1) решение бригады арбитров во главе с Кириллом Левниковым засчитать взятие ворот гостей вызвало споры. Могло показаться, что Фарфан получил пас от Хеведеса, переправившего мяч головой. И как раз в момент передачи автор гола оказался за линией офсайда.

На самом деле видеоповтор не убеждает, что Хеведес сыграл в мяч. Тот не изменил траекторию полета. А вот когда Фернандеш выполнил штрафной удар, Фарфан находился в нормальном положении – до линии офсайда.

На мой взгляд, первого ассистента Андрея Веретешкина, не определившего положение "вне игры", и Левникова, засчитавшего гол, следует поддержать. (Александр Бобров)​