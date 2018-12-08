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"Локомотив" - "Оренбург": Хеведес и Довбня сыграют с первых минут, Смолов - в запасе

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"Локомотив" и "Оренбург" объявили составы на матч 17-го тура премьер-лиги. С первых минут встречу начнут защитник железнодорожников Бенедикт Хеведес и голкипер оренбуржцев Александр Довбня.

Состав "Локомотива": Гильерме - Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рыбус - Денисов, Крыховяк, Фарфан, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук - Эдер.

Запасные: Коченков, Сычев, Идову, Михалик, Маргасов, Лысов, Баринов, Тарасов, Фернандеш, Тугарев, Смолов, Жемалетдинов.

Состав "Оренбурга": Довбня - Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе - Бегич, Афонин, Маляров, Сутормин, Мишкич - Деспотович. 

Запасные: Фролов, Руденко, Андреев, Шахов, Чиркин, Бреев, Кулишев, Попович, Алвеш, Козлов, Чуканов.

Локомотив - Оренбург

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