"Локомотив" опубликовал неоспоримое подтверждение удара Вернблума локтем. Фото

"Локомотив" на своей официальной странице в Твиттере опубликовал кадр из игры Nekketsu Soccer League, в качестве подтверждения нарушения правил в матче 16-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2).
Полузащитник армейцев Понтус Вернблум на 56-й минуте встречи хавбек ударил локтем хавбека железнодорожников Алексея Миранчука. За это нарушение правил 31-летний швед получил желтую карточку.
Вернблум снова слетел с катушек. Все – о скандальной выходке шведа
Публикуем неоспоримое подтверждение удара локтем в московском дерби.#ктознаеттотпоймет pic.twitter.com/Yk9mKAd7PW– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 14 ноября 2017 г.
Vladimir Semenovich
Вообще ЦСКА костоломы, добавте Витиньо, который сломал нос Кудряшову и опять таки без наказания.
18:42
konec mira
Камень в огород МО РФ?
18:40
Весёлый©
Да уж, сегодня твиттер разорвало с этим флешмобом от МО.
18:39
Tribunal Z
Надоели с этим шведом. Мужики наши футболисты или тряпки, дали бы ему прочухаться как следует под трибуной
18:34