18:28 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" опубликовал неоспоримое подтверждение удара Вернблума локтем. Фото

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"Локомотив" на своей официальной странице в Твиттере опубликовал кадр из игры Nekketsu Soccer League, в качестве подтверждения нарушения правил в матче 16-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2).

Полузащитник армейцев Понтус Вернблум на 56-й минуте встречи хавбек ударил локтем хавбека железнодорожников Алексея Миранчука. За это нарушение правил 31-летний швед получил желтую карточку.

Вернблум снова слетел с катушек. Все – о скандальной выходке шведа

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Vladimir Semenovich

Вообще ЦСКА костоломы, добавте Витиньо, который сломал нос Кудряшову и опять таки без наказания.

18:42

konec mira

Камень в огород МО РФ?

18:40

Весёлый©

Да уж, сегодня твиттер разорвало с этим флешмобом от МО.

18:39

Tribunal Z

Надоели с этим шведом. Мужики наши футболисты или тряпки, дали бы ему прочухаться как следует под трибуной

18:34