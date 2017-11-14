"Локомотив" опубликовал неоспоримое подтверждение удара Вернблума локтем. Фото

"Локомотив" на своей официальной странице в Твиттере опубликовал кадр из игры Nekketsu Soccer League, в качестве подтверждения нарушения правил в матче 16-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2).

Полузащитник армейцев Понтус Вернблум на 56-й минуте встречи хавбек ударил локтем хавбека железнодорожников Алексея Миранчука. За это нарушение правил 31-летний швед получил желтую карточку.

Вернблум снова слетел с катушек. Все – о скандальной выходке шведа