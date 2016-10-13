15:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" опроверг информацию об интересе к Кержакову

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Президент "Локомотива" Илья Геркус опроверг появившуюся в СМИ информацию об интересе к нападающему "Зенита" Александру Кержакову.

Ранее сообщалось, что спортивный директор железнодорожников Игорь Корнеев и главный тренер Юрий Семин считают 33-летнего россиянина подходящей кандидатурой на позицию основного форварда.

- Саша очень хороший игрок, но об интересе к нему мне ничего не известно, - приводит "Р-Спорт" слова Геркуса. - Насколько я знаю, он хотел бы закончить карьеру в "Зените", была у него такая мечта. Зачем мы будем в нее вмешиваться?

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http://rsport.ru/football/20161013/1110712733.html

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