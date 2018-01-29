"Локомотив" определился с соперниками на второй сбор

"Локомотив" на своем официальном сайте опубликовал список соперников, с которыми команда встреится на сборе в Испании. Второй этап подготовки ко второй части сезона пройдет с 1 по 14 февраля.
Список соперников железнодорожников выглядит следующим образом: "Осиек", "Кальмар", "Стремсгодсет" и "Ференцварош".
Расписание матчей "Локомотива" на втором сборе:
2 февраля. "Локомотив" - "Осиек". Начало - 20.00 по московскому времени;
5 февраля. "Локомотив" - "Кальмар". Начало - 16.00;
9 февраля. "Локомотив" - "Стремсгодсет". Начало - 18.00;
10 февраля. "Локомотив" - "Ференцварош". Начало - 18.00.
Напомним, первый официальный матч в 2018 году железнодорожники проведут 15 ферваля. В 1/16 финала Лиги Европы команда Юрия Семина в гостях сыграет с "Ниццей". Ответный матч состоится в Москве 22 февраля.
На второй части зимних #РЖДтренировочныесборы проведём четыре спарринга с достойными командами: хорватским "Осиеком", шведским "Кальмаром", норвежским "Стремсгодсетом" и венгерским "Ференцварошем".– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 29 января 2018 г.
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