"Локомотив" определился с соперниками на второй сбор

"Локомотив" на своем официальном сайте опубликовал список соперников, с которыми команда встреится на сборе в Испании. Второй этап подготовки ко второй части сезона пройдет с 1 по 14 февраля.

Список соперников железнодорожников выглядит следующим образом: "Осиек", "Кальмар", "Стремсгодсет" и "Ференцварош".

Расписание матчей "Локомотива" на втором сборе:

2 февраля. "Локомотив" - "Осиек". Начало - 20.00 по московскому времени;

5 февраля. "Локомотив" - "Кальмар". Начало - 16.00;

9 февраля. "Локомотив" - "Стремсгодсет". Начало - 18.00;

10 февраля. "Локомотив" - "Ференцварош". Начало - 18.00.

Напомним, первый официальный матч в 2018 году железнодорожники проведут 15 ферваля. В 1/16 финала Лиги Европы команда Юрия Семина в гостях сыграет с "Ниццей". Ответный матч состоится в Москве 22 февраля.