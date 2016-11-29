"Локомотив" оплатит "Томи" перелет в Москву на матч 16-го тура чемпионата России, сообщает ТАСС со ссылкой на директора томичей Игоря Кудряшова. Изначально игра должна была состояться в Томске, но из-за погодных условий была перенесена в столицу. "Томь" в последнее время испытывает серьезные финансовые проблемы. Игроки даже угрожали бойкотировать игру 15-го тура с "Крыльями Советов" из-за долгов по зарплате. В результате встреча все же состоялась, самарцы победили со счетом 3:0.
- По оплате перелета в Москву есть договоренность с "Локомотивом", он все оплатит, поэтому мы летим, - цитирует ТАСС Кудряшова. - Все равно, если бы играли в Томске или другом городе, им пришлось бы оплачивать свой перелет. Что касается трансфера на матч с "Уфой", мы пока работаем с организацией, которая нас кредитует, оплачивает проживание, передвижение.
lexxxus
Grafin82 так у нас всю нашу историю есть игры в снегу в это время года, ничего нового,все знали и ожидали. Да, в плане зрелищности там смотреть нечего
14:11
Grafin82
lexxxus--- С одной стороны, да! а с другой, Ты матч Самара-Томь смотрел??? Как оно тебе? а Крылья 10 человек в оборону отредят и стоять будут, а по такому полю... И Барса не обыграет, Крыльям это выгодно им и очко пойдет, в их то ситуации...
14:07
lexxxus
Grafin82 в -19 снег вряд ли возможен, всё-таки не полярный круг. Играть надо сейчас, пока в форме и можем спокойно дернуть крыс, не надо ничего переносить
14:02
Grafin82
Здорово... А как Спартак крылья попросил матч перенести в Москву или на весну, то "Кипиш" развели. Играть с Самаре при -19 и точка, по колено в снегу!!! А тут оплатили и перенесли) Ну здорово! Ничейку точно распишут) ина видимо включена в стоимость перелета!
13:58
delacrua
если в самаре на ихнем огороде спартак сыграет, это будет беспредел!!!! двойные стандарты рфпл, уже не то что противно. тошнит. и судейку из за рубежа привлекать надо на центральные матчи. а то скоро не то что нос ломать будут безнаказанно, а шею переломят, улыбнутся и дальше побегут
13:56
passerby
Три очка тоже оплатят?..
13:47