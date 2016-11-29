"Локомотив" оплатит "Томи" перелет в Москву на матч 16-го тура чемпионата России, сообщает ТАСС со ссылкой на директора томичей Игоря Кудряшова. Изначально игра должна была состояться в Томске, но из-за погодных условий была перенесена в столицу. "Томь" в последнее время испытывает серьезные финансовые проблемы. Игроки даже угрожали бойкотировать игру 15-го тура с "Крыльями Советов" из-за долгов по зарплате. В результате встреча все же состоялась, самарцы победили со счетом 3:0.

- По оплате перелета в Москву есть договоренность с "Локомотивом", он все оплатит, поэтому мы летим, - цитирует ТАСС Кудряшова. - Все равно, если бы играли в Томске или другом городе, им пришлось бы оплачивать свой перелет. Что касается трансфера на матч с "Уфой", мы пока работаем с организацией, которая нас кредитует, оплачивает проживание, передвижение.