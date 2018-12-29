"Локомотив" официально объявил об уходе Геркуса

Илья Геркус покинул пост генерального директора "Локомотива", сообщает официальный сайт клуба.

- По итогам прошедшего заседания Совета директоров Футбольного клуба "Локомотив" было принято решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Ильей Леонидовичем Геркусом, - говорится в сообщении. - Совет директоров выражает Илье Леонидовичу благодарность за весомый вклад в завоевание командой клуба титулов чемпиона и обладателя Кубка России, а также признательность за высокий уровень профессионализма, с которым выполнялись сформулированные Советом директоров основные поручения: по радикальному изменению системы работы с болельщиками, подготовке футболистов в системе клубной Академии, соблюдению правил финансового фэйр-плей УЕФА.

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