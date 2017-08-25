"Локомотив" одержал победу над "Уралом" в матче молодежного первенства

"Локомотив" победил "Урал" в матче 8-го тура молодежного первенства премьер-лиги. Железнодорожники забили в ворота екатеринбуржцев два безответных мяча.
Чемпионат России
Молодежные команды
8-й тур
"Локомотив – мол." (Москва) – "Урал – мол." (Екатеринбург) – 2:0 (0:0).
Голы: Миронов, 66 (1:0). Рубцов, 81 (2:0).
Судья: Жариков (Хабаровск).
25 августа. Москва. Стадион "Сапсан Арена".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/juniors/fbl_match-lokomotiv-m-mol-ural-mol-263181/