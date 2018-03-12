"Локомотив" обыграл "Урал". Преимущество над "Спартаком" и ЦСКА – 8 очков

"Локомотив" в гостевом матче 22-го тура чемпионата России победил "Урал" (2:0). Железнодорожники забили два мяча уже к 16-й минуте: отличились Антон Миранчук и Мануэл Фернандеш с пенальти.
Команда Юрия Семина с 49 очками лидирует в премьер-лиге, на 8 очков опережая "Спартак" и ЦСКА.
Чемпионат России
Премьер-лига
22-й тур
"Урал" (Екатеринбург) – "Локомотив" (Москва) – 0:2 (0:2)
Голы: Ант.Миранчук, 11 (0:1). Фернандеш, 15 - с пенальти (0:2).
"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Емельянов, Данцев, Димитров (Чантурия, 60), Бумаль, Егорычев (Фидлер, 68), Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин.
"Локомотив:: Коченков, Рыбус, Кверквелия, Чорлука, Лысов, И.Денисов, Коломейцев, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Фернандеш (Ротенберг, 90+2), Эдер (Тарасов, 84).
Предупреждения: Лысов, 42. Емельянов, 57. Балажиц, 58. Кверквелия, 61. Бумаль, 65. Чантурия, 75.
Судьи: МОСКАЛЕВ (Воронеж), Жвакин (Ленинградская область), Миневич (Смоленск).
12 марта. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена
Турнирная таблица и календарь чемпионата России
Дополнительная информация
- Юрий Семин
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Урал Ек
- Мануэл Фернандеш (футболист)
- Антон Миранчук
maak
Объектив ......... А что, скинуться бригадой догоняющих, и перекупить Урал - не? Вы ж знаете репутацию Урала, что, на всех не хватило бабосов, чтобы перебить Локо? Ну это радует!...............Спартаку это не нужно. У гинера денег нет, а миллер в прошлом годе на проводницах прогорел. Обещал деньги за отъем очков, но не уточнил, что только за победу. А потом за их разборками смешно наблюдать было. При этом в уставе РФС прописано, что будет с клубом замеченным в подкупе соперников. Бомжам два раза можно, а остальных накажут сразу же.
21:31
Платошкин Андрей
Палыч и правда хорош. Выжимает из команды даже не 100 и не 146%, а все 200.
21:24
TRISP
Kontaktnik47 После всех комментариев недалеких людей у меня складывается ощущения,что мой любимый клуб идет на первом месте с приличным отрывом,только за счет того что с ним каждая вторая команда играет договорняк,а в каждом первом им подсуживают судьи.Лайте,Лайте шавки,а караван идет дальше!!!(в данном случае паровоз летит к чемпионству) 20:20__________________ не стоит обращать внимание на завистливых чудаков. Тоже самое было в прошлом году с моим Спартаком. Бред да и только. Юрий Палыч реальная глыба!
20:35
TRISP
Локомотив молорики, все кто пишут про договорняки и везение просто завидуют. На лицо качественная работа тренерского штаба и руководства. Хотя конечно ещё не всё ясно.
20:32
Kontaktnik47
После всех комментариев недалеких людей у меня складывается ощущения,что мой любимый клуб идет на первом месте с приличным отрывом,только за счет того что с ним каждая вторая команда играет договорняк,а в каждом первом им подсуживают судьи.Лайте,Лайте шавки,а караван идет дальше!!!(в данном случае паровоз летит к чемпионству)
20:20
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Договорняк! И это прекрасно.
20:07
Askido
Более десятка статеек были уже написаны на тему потери очков лидера, но не судьба, теперь придётся лениво щелкать по клавишам дабы получить хоть оклад от СЭ...
20:00
Тарасено
Места на главной для этого матча не нашлось))
20:00
AndersenRUS
re Sher-Khan Ничего себе отпинывался :) После голов было еще как минимум 3 голевых момента, в которых Локо обязан был забивать (Коломейцев, Эдер, Миранчук). У Урала момент отыграться был по сути один во втором тайме.
19:59
Thomas_Boy_
Жду рапсодию от Назарова.
19:55
podnimitemneveki
Будет Паровоз в ЛЧ мальчиком для бритья? Некоторые умники то же самое писали про Ростов некоторые из них даже очень близкие к футбольной кухне пример Гинер и в итоге где он был со своими разлагольствываниями Шпалыч знает как играть в Европе и Атлетико здесь не показатель просто чемпионство на данный момент для них гораздо реальней чем победа в ЛЕ по этому ЧР они отдают больше чем ЛЕ
19:52
Sher-Khan
Пока поле было годным Локо два мяча сделал, а потом в режиме энергосбережения отпинывался. А чё, молодцы, имеют право.
19:52
rusfed 2.0
avtomir08 конечно продали матч у нас у регионов нет денег на игроков у вас москалей много. вы же создали такой чемпионат вот и жуйте! и просирайте ливерпулю 7-0 и атлетико. 19:43 _______________ Отлично ответил!
19:50
Объектив
shpasic Объектив, как можно перебить предложение Ротеберга?____________Ну, Миллер с Федуном в складчину могли бы побороться, думаю)))
19:50
Объектив
avtomir08 а потом еще своих самедовых миранчуков и кокороиных за сборную выпустите и просрете все____________ Да просрем, просрем, не волнуйся так! Пустырничка выпей...
19:48
shpasic
Объектив, как можно перебить предложение Ротеберга?
19:48
Serenky25
Повезло паровозникам. Забили быстро аж целых два. А потом на своей половине поставили 2 товарных состава по 100 вагонов. Урал признаться разочаровал.
19:48
Бен Ричардс
Что характерно, о ком бы не писали: "Локо", "Зенит", "Ростов", "Урал", все обсуждают "Спартак". Очевидно именно "Спартак" волнует 100% всех интересующихся футболом. Какие могут быть сомнения в определении самого популярного клуба страны?
19:48
Объектив
Slim Taller Зная репутацию Урала,сомнения в победе Локомотива вряд-ли могли возникнуть.Иванов продаст всё.__________ А что, скинуться бригадой догоняющих, и перекупить Урал - не? Вы ж знаете репутацию Урала, что, на всех не хватило бабосов, чтобы перебить Локо? Ну это радует!...
19:47
Sher-Khan
23 тур будет кастрированный - всего пять матчей
19:46
avtomir08
а потом еще своих самедовых миранчуков и кокороиных за сборную выпустите и просрете все
19:46
Садык
Про поюеды Локомотива маленькая статейка,про спартаак,вообщем "спартакспортэкспресс",надо менять название газеты.
19:44
Объектив
Еще шажок... Нифига еще не чемпионы, но шажок еще один сделан.
19:43
avtomir08
Slim Taller конечно продали матч у нас у регионов нет денег на игроков у вас москалей много. вы же создали такой чемпионат вот и жуйте! и просирайте ливерпулю 7-0 и атлетико.
19:43
Бильбо
Даже на Куличках полноценная статья про матч Урал – Локомотив уже появилась. Интересно, в СЭ она вообще появится, или будем эту новостёнку комментировать?:)))
19:42
avtomir08
сидят эти старые пердуны во главе с мутко в рфс и пилят в футболе все. Антифутбол в россии
19:39
Бильбо
Доктор_Хряк да я вообще не против Спартака. Троллят-то не команду Спартак, а газету Спорт-Экспресс за предвзятость.
19:35
Доктор_Хряк
Самое смешное, что судя по комментам - на локо всем накакать и напИсать. Главное - это потрогать Великий СПАРТАК за его мощное переднее место ))) ЗЫ: продолжайте писАть ваши недокоментарии )
19:34
Markonie
Палыч, конечно, мудёр. Понимал, что после Атлетико времени на восстановление минимум. Поэтому сделал результат за 15 минут, а потом сушил игру.
19:33
Бильбо
СПАРТАК СПАРТАК СПАРТАК СПАРТАК СПАРТАК (локомотив выиграл чемпионат) СПАРТАК СПАРТАК СПАРТАК
19:33