"Локомотив" обыграл "Урал". Преимущество над "Спартаком" и ЦСКА – 8 очков

"Локомотив" в гостевом матче 22-го тура чемпионата России победил "Урал" (2:0). Железнодорожники забили два мяча уже к 16-й минуте: отличились Антон Миранчук и Мануэл Фернандеш с пенальти.

Команда Юрия Семина с 49 очками лидирует в премьер-лиге, на 8 очков опережая "Спартак" и ЦСКА.

Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Локомотив" (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: Ант.Миранчук, 11 (0:1). Фернандеш, 15 - с пенальти (0:2).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Емельянов, Данцев, Димитров (Чантурия, 60), Бумаль, Егорычев (Фидлер, 68), Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин.

"Локомотив:: Коченков, Рыбус, Кверквелия, Чорлука, Лысов, И.Денисов, Коломейцев, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Фернандеш (Ротенберг, 90+2), Эдер (Тарасов, 84).

Предупреждения: Лысов, 42. Емельянов, 57. Балажиц, 58. Кверквелия, 61. Бумаль, 65. Чантурия, 75.

Судьи: МОСКАЛЕВ (Воронеж), Жвакин (Ленинградская область), Миневич (Смоленск).

12 марта. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена

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