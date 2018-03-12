18:52 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" обыграл "Урал". Преимущество над "Спартаком" и ЦСКА – 8 очков

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"Локомотив" в гостевом матче 22-го тура чемпионата России победил "Урал" (2:0). Железнодорожники забили два мяча уже к 16-й минуте: отличились Антон Миранчук и Мануэл Фернандеш с пенальти.

Команда Юрия Семина с 49 очками лидирует в премьер-лиге, на 8 очков опережая "Спартак" и ЦСКА.

Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Локомотив" (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: Ант.Миранчук, 11 (0:1). Фернандеш, 15 - с пенальти (0:2).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Емельянов, Данцев, Димитров (Чантурия, 60), Бумаль, Егорычев (Фидлер, 68), Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин.

"Локомотив:: Коченков, Рыбус, Кверквелия, Чорлука, Лысов, И.Денисов, Коломейцев, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Фернандеш (Ротенберг, 90+2), Эдер (Тарасов, 84).

Предупреждения: Лысов, 42. Емельянов, 57. Балажиц, 58. Кверквелия, 61. Бумаль, 65. Чантурия, 75.

Судьи: МОСКАЛЕВ (Воронеж), Жвакин (Ленинградская область), Миневич (Смоленск).

12 марта. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена

Турнирная таблица и календарь чемпионата России

Урал – Локомотив М

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (66)
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maak

Объектив ......... А что, скинуться бригадой догоняющих, и перекупить Урал - не? Вы ж знаете репутацию Урала, что, на всех не хватило бабосов, чтобы перебить Локо? Ну это радует!...............Спартаку это не нужно. У гинера денег нет, а миллер в прошлом годе на проводницах прогорел. Обещал деньги за отъем очков, но не уточнил, что только за победу. А потом за их разборками смешно наблюдать было. При этом в уставе РФС прописано, что будет с клубом замеченным в подкупе соперников. Бомжам два раза можно, а остальных накажут сразу же.

21:31

Платошкин Андрей

Палыч и правда хорош. Выжимает из команды даже не 100 и не 146%, а все 200.

21:24

TRISP

Kontaktnik47 После всех комментариев недалеких людей у меня складывается ощущения,что мой любимый клуб идет на первом месте с приличным отрывом,только за счет того что с ним каждая вторая команда играет договорняк,а в каждом первом им подсуживают судьи.Лайте,Лайте шавки,а караван идет дальше!!!(в данном случае паровоз летит к чемпионству) 20:20__________________ не стоит обращать внимание на завистливых чудаков. Тоже самое было в прошлом году с моим Спартаком. Бред да и только. Юрий Палыч реальная глыба!

20:35

TRISP

Локомотив молорики, все кто пишут про договорняки и везение просто завидуют. На лицо качественная работа тренерского штаба и руководства. Хотя конечно ещё не всё ясно.

20:32

Kontaktnik47

После всех комментариев недалеких людей у меня складывается ощущения,что мой любимый клуб идет на первом месте с приличным отрывом,только за счет того что с ним каждая вторая команда играет договорняк,а в каждом первом им подсуживают судьи.Лайте,Лайте шавки,а караван идет дальше!!!(в данном случае паровоз летит к чемпионству)

20:20

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Договорняк! И это прекрасно.

20:07

Askido

Более десятка статеек были уже написаны на тему потери очков лидера, но не судьба, теперь придётся лениво щелкать по клавишам дабы получить хоть оклад от СЭ...

20:00

Тарасено

Места на главной для этого матча не нашлось))

20:00

AndersenRUS

re Sher-Khan Ничего себе отпинывался :) После голов было еще как минимум 3 голевых момента, в которых Локо обязан был забивать (Коломейцев, Эдер, Миранчук). У Урала момент отыграться был по сути один во втором тайме.

19:59

Thomas_Boy_

Жду рапсодию от Назарова.

19:55

podnimitemneveki

Будет Паровоз в ЛЧ мальчиком для бритья? Некоторые умники то же самое писали про Ростов некоторые из них даже очень близкие к футбольной кухне пример Гинер и в итоге где он был со своими разлагольствываниями Шпалыч знает как играть в Европе и Атлетико здесь не показатель просто чемпионство на данный момент для них гораздо реальней чем победа в ЛЕ по этому ЧР они отдают больше чем ЛЕ

19:52

Sher-Khan

Пока поле было годным Локо два мяча сделал, а потом в режиме энергосбережения отпинывался. А чё, молодцы, имеют право.

19:52

rusfed 2.0

avtomir08 конечно продали матч у нас у регионов нет денег на игроков у вас москалей много. вы же создали такой чемпионат вот и жуйте! и просирайте ливерпулю 7-0 и атлетико. 19:43 _______________ Отлично ответил!

19:50

Объектив

shpasic Объектив, как можно перебить предложение Ротеберга?____________Ну, Миллер с Федуном в складчину могли бы побороться, думаю)))

19:50

Объектив

avtomir08 а потом еще своих самедовых миранчуков и кокороиных за сборную выпустите и просрете все____________ Да просрем, просрем, не волнуйся так! Пустырничка выпей...

19:48

shpasic

Объектив, как можно перебить предложение Ротеберга?

19:48

Serenky25

Повезло паровозникам. Забили быстро аж целых два. А потом на своей половине поставили 2 товарных состава по 100 вагонов. Урал признаться разочаровал.

19:48

Бен Ричардс

Что характерно, о ком бы не писали: "Локо", "Зенит", "Ростов", "Урал", все обсуждают "Спартак". Очевидно именно "Спартак" волнует 100% всех интересующихся футболом. Какие могут быть сомнения в определении самого популярного клуба страны?

19:48

Объектив

Slim Taller Зная репутацию Урала,сомнения в победе Локомотива вряд-ли могли возникнуть.Иванов продаст всё.__________ А что, скинуться бригадой догоняющих, и перекупить Урал - не? Вы ж знаете репутацию Урала, что, на всех не хватило бабосов, чтобы перебить Локо? Ну это радует!...

19:47

Sher-Khan

23 тур будет кастрированный - всего пять матчей

19:46

avtomir08

а потом еще своих самедовых миранчуков и кокороиных за сборную выпустите и просрете все

19:46

Садык

Про поюеды Локомотива маленькая статейка,про спартаак,вообщем "спартакспортэкспресс",надо менять название газеты.

19:44

Объектив

Еще шажок... Нифига еще не чемпионы, но шажок еще один сделан.

19:43

avtomir08

Slim Taller конечно продали матч у нас у регионов нет денег на игроков у вас москалей много. вы же создали такой чемпионат вот и жуйте! и просирайте ливерпулю 7-0 и атлетико.

19:43

Бильбо

Даже на Куличках полноценная статья про матч Урал – Локомотив уже появилась. Интересно, в СЭ она вообще появится, или будем эту новостёнку комментировать?:)))

19:42

avtomir08

сидят эти старые пердуны во главе с мутко в рфс и пилят в футболе все. Антифутбол в россии

19:39

Бильбо

Доктор_Хряк да я вообще не против Спартака. Троллят-то не команду Спартак, а газету Спорт-Экспресс за предвзятость.

19:35

Доктор_Хряк

Самое смешное, что судя по комментам - на локо всем накакать и напИсать. Главное - это потрогать Великий СПАРТАК за его мощное переднее место ))) ЗЫ: продолжайте писАть ваши недокоментарии )

19:34

Markonie

Палыч, конечно, мудёр. Понимал, что после Атлетико времени на восстановление минимум. Поэтому сделал результат за 15 минут, а потом сушил игру.

19:33

Бильбо

СПАРТАК СПАРТАК СПАРТАК СПАРТАК СПАРТАК (локомотив выиграл чемпионат) СПАРТАК СПАРТАК СПАРТАК

19:33

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