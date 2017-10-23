"Локомотив" обыграл "Краснодар" и обошел "Зенит"

В матче 14-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле обыграл "Краснодар" – 2:0. По голу забили Алексей Миранчук и Мануэл Фернандеш. Для "быков" поражение стало четвертым подряд в премьер-лиге – причем ни в одной из этих встреч им не удавалось забить.
После этого успеха железнодорожники вышли на первое место в таблице, при равенстве очков (по 29) обойдя "Зенит" за счет большего количества побед (9 против 8 в турнире). "Краснодар" остался на шестой строчке.
В 15-м туре "Зенит" примет "Локо" в Санкт-Петербурге. Игра пройдет в воскресенье, 29 октября.
Чемпионат России
Премьер-лига
14-й тур
"Локомотив" (Москва) – "Краснодар" – 2:0 (1:0)
Голы: Ал.Миранчук, 25 (1:0). Фернандеш, 85 - штрафной (2:0).
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, Фернандеш, Тарасов, И.Денисов, Ал.Миранчук (Коломейцев, 90+1), Ант.Миранчук (Рыбус, 76), Фарфан.
"Краснодар": Синицын, Петров, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Жоаузинью (Лаборде, 60), Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон Масиэл (Подберезкин, 65), Смолов.
Предупреждение: Тарасов, 45+2.
Судьи: ЛАПОЧКИН. Абусуев (все Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).
23 октября. Москва. Стадион "РЖД Арена".
Ю.Ю.
Так-то закономерно всё. Одни очёчков недобирают, другие прихватили всё, что "положено". Через неделю будет заруба и я даже знаю, за кого будет "вся рассея"))
22:05
pushgun
Ха ха Локомотив с помощью Вилкова обошел Зенит на 1 тур. Только разозлите Питер.
22:05
Митяй Антибомж
Браво, Палыч! Дохорохорился политпроект.
22:02
**гость**
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА .. у тя и ладони в мозолях от твоих побед
22:02
**гость**
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА ... не устал побеждать, мозоли не на тер? или ты во дворе, в песочнице всех победю !
22:00
Жорик Вартанов
Drek Кто-нибудь из сектантов объяснит, почему Локо поставлен на первое место в таблице, а Спартак на пятое выше Краснодара, у которого побед больше.._______________ ты наверное баклан питерский, тут все ваши уже два дня достают с этим вопросом, регламент почитать не судьба?
21:56
вояка
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. вояка/....Карпин неприкаянный ходит))) 21:47------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Я в курсе насчёт Карпина ... а ещё свободен Гордеев, Хомуха (если не ошибаюсь), Маматкулович Рахимов) и многие другие. Но я писал о людях тренерского цеха прошлых лет, которые приводили наши команды к медалям на ЧМ, ЧЕ . Я Имел ввиду тренера большущего калибра. Итак - кандидат ??? (экстра-класса).
21:56
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Русский. Спартак - Чемпион! Помни это!..Помну,помну..у меня и туалетная бумага с логотипом спартака.
21:56
просто алигарх
М.Л.КРАСС.ПОСАСЫВАТЕЛЬ У СПАРТАКА.._________________ Шалава плечевая, а ну марш на трассу, а то прогул поставят
21:55
Привет от дилетанта!
#Поварживи.
21:55
Жорик Вартанов
вояка_ И так - кандидаты ???___________ Рахимов, идеальный кандидат, да и Карпин наверное получше Шалимова
21:54
Привет от дилетанта!
Там не Повар с трибуны упал, от радости??
21:54
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
**гость**.не отвлекайся.двурукий анус.
21:54
майор99
По личным встречам - первый показатель (Спартак-Краснодар 2:0), по общему количеству побед - 2 показатель (Локо и Зенит между собой еще не играли, а победы-9:8 в пользу Локо)
21:53
Привет от дилетанта!
Бней Иегуда Как Папа и прогнозировал.) В начале чемпа говорил, что к середине Локо будет лидером.)) Дуремары-оналитеги, не буду показывать пальцем, смеялись.)) Учитесь, салаги!)) 21:50 ----------------- Почку у буков вернул или печень??
21:53
Русский
Дурилка кРаас лиЦиний (ты хоть задумайся, прежде, чем брать имя великого человека своим конченым профилем) - Спартак - Чемпион! Помни это!
21:53
майор99
Drek Кто-нибудь из сектантов объяснит, почему Локо поставлен на первое место в таблице, а Спартак на пятое выше Краснодара, у которого побед больше.. 21:49==========По личным встречам - первый показатель (Спартак-Краснодар 2:0), по общему количеству побед - 2 показатель (Локо и Зенит между собой еще не играли, а победы-9:8 в пользу Локо)
21:53
Производственник
баламошка В топку бакланов! 21:41 ================================================================ иссяк придурочный
21:52
Mark Krass
Дави бакланов!))с деЦтва за Паровоз!
21:52
**гость**
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА. ------ДРАЧУН(праворукий) ... кого еще вспомнишь?
21:51
Русский
Don Miguel ... И почему все-таки в СЗ непобеды Спартака важнее побед Краснодара и Локо? ... ________________________- Таки потому что наш клуб - самый лучший. И его таки сравнивают со всеми краснодарами, локомотивами и иже с ними... И ещё таки мы чемпионы!
21:51
Бней Иегуда
Как Папа и прогнозировал.) В начале чемпа говорил, что к середине Локо будет лидером.)) Дуремары-оналитеги, не буду показывать пальцем, смеялись.)) Учитесь, салаги!))
21:50
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
интересно.а чего свинота то радуется???)))Думает что Локо онЕ на кривой свинье объедут?..)))
21:50
майор99
Почем нонче телячья вырезка в "Магните"?
21:49
Русский
Валеру - в Краснодар!
21:49
Don Miguel
А еще месяц назад "спецы" из СЭ "авторитетно" заявили, что чемпионат можно заканчивать, Зенит - чемпион! Аууу, кто ответит за базар? И почему все-таки в СЗ непобеды Спартака важнее побед Краснодара и Локо? Рыгламент такой? Дык какой рыгламент, такой и футбол. Включая содержание, судей и комментарии "спецов"
21:49
Drek
Кто-нибудь из сектантов объяснит, почему Локо поставлен на первое место в таблице, а Спартак на пятое выше Краснодара, у которого побед больше..
21:49
Патриот Сибири
Будем надеяться, что после следующего тура слова песни Underdog славной группы Kasabian будут как никогда актуальны. Через труд и боль, пора сокрушить везучих засранцев, которым слишком легко всё достаётся.
21:48
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
вояка/....Карпин неприкаянный ходит)))
21:47
вояка
После вылета из еврокубка быков очень часто звучит призыв .... Шалимова - геть!!! ... и дальше тишина .... чуть тише чем на погосте. А после геть - что? Как-то я упоминал - у галицкого нет на примете свободного Бескова, Качалина, Маслова, Аркадьева ( с нынешними фамилиями разумеется) что б в секунду заменить шалимова. Хотелось бы услышать конструктивные предложения (фамилии) кандидатов на замену .... только реалистично; Гвардьола занят, Зидан тоже, Мауринью при деле. ..... И так - кандидаты ???
21:45