21:22 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" обыграл "Краснодар" и обошел "Зенит"

Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Краснодар" - 2:0. Хозяева возглавили турнирную таблицу чемпионата России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Краснодар" - 2:0. Хозяева возглавили турнирную таблицу чемпионата России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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В матче 14-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле обыграл "Краснодар" – 2:0. По голу забили Алексей Миранчук и Мануэл Фернандеш. Для "быков" поражение стало четвертым подряд в премьер-лиге – причем ни в одной из этих встреч им не удавалось забить.

После этого успеха железнодорожники вышли на первое место в таблице, при равенстве очков (по 29) обойдя "Зенит" за счет большего количества побед (9 против 8 в турнире). "Краснодар" остался на шестой строчке.

В 15-м туре "Зенит" примет "Локо" в Санкт-Петербурге. Игра пройдет в воскресенье, 29 октября.

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Краснодар" – 2:0 (1:0)

Голы: Ал.Миранчук, 25 (1:0). Фернандеш, 85 - штрафной (2:0).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, Фернандеш, Тарасов, И.Денисов, Ал.Миранчук (Коломейцев, 90+1), Ант.Миранчук (Рыбус, 76), Фарфан.

"Краснодар": Синицын, Петров, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Жоаузинью (Лаборде, 60), Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон Масиэл (Подберезкин, 65), Смолов.

Предупреждение: Тарасов, 45+2.

Судьи: ЛАПОЧКИН. Абусуев (все Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).

23 октября. Москва. Стадион "РЖД Арена".

Трансляция матча "Локомотив" - "Краснодар"

Опрос

Кто будет лидировать в РФПЛ после матча "Зенит" - "Локомотив" в 15-м туре?
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Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (72)
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Ю.Ю.

Так-то закономерно всё. Одни очёчков недобирают, другие прихватили всё, что "положено". Через неделю будет заруба и я даже знаю, за кого будет "вся рассея"))

22:05

pushgun

Ха ха Локомотив с помощью Вилкова обошел Зенит на 1 тур. Только разозлите Питер.

22:05

Митяй Антибомж

Браво, Палыч! Дохорохорился политпроект.

22:02

**гость**

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА .. у тя и ладони в мозолях от твоих побед

22:02

**гость**

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА ... не устал побеждать, мозоли не на тер? или ты во дворе, в песочнице всех победю !

22:00

Жорик Вартанов

Drek Кто-нибудь из сектантов объяснит, почему Локо поставлен на первое место в таблице, а Спартак на пятое выше Краснодара, у которого побед больше.._______________ ты наверное баклан питерский, тут все ваши уже два дня достают с этим вопросом, регламент почитать не судьба?

21:56

вояка

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. вояка/....Карпин неприкаянный ходит))) 21:47------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Я в курсе насчёт Карпина ... а ещё свободен Гордеев, Хомуха (если не ошибаюсь), Маматкулович Рахимов) и многие другие. Но я писал о людях тренерского цеха прошлых лет, которые приводили наши команды к медалям на ЧМ, ЧЕ . Я Имел ввиду тренера большущего калибра. Итак - кандидат ??? (экстра-класса).

21:56

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Русский. Спартак - Чемпион! Помни это!..Помну,помну..у меня и туалетная бумага с логотипом спартака.

21:56

просто алигарх

М.Л.КРАСС.ПОСАСЫВАТЕЛЬ У СПАРТАКА.._________________ Шалава плечевая, а ну марш на трассу, а то прогул поставят

21:55

Привет от дилетанта!

#Поварживи.

21:55

Жорик Вартанов

вояка_ И так - кандидаты ???___________ Рахимов, идеальный кандидат, да и Карпин наверное получше Шалимова

21:54

Привет от дилетанта!

Там не Повар с трибуны упал, от радости??

21:54

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

**гость**.не отвлекайся.двурукий анус.

21:54

майор99

По личным встречам - первый показатель (Спартак-Краснодар 2:0), по общему количеству побед - 2 показатель (Локо и Зенит между собой еще не играли, а победы-9:8 в пользу Локо)

21:53

Привет от дилетанта!

Бней Иегуда Как Папа и прогнозировал.) В начале чемпа говорил, что к середине Локо будет лидером.)) Дуремары-оналитеги, не буду показывать пальцем, смеялись.)) Учитесь, салаги!)) 21:50 ----------------- Почку у буков вернул или печень??

21:53

Русский

Дурилка кРаас лиЦиний (ты хоть задумайся, прежде, чем брать имя великого человека своим конченым профилем) - Спартак - Чемпион! Помни это!

21:53

майор99

Drek Кто-нибудь из сектантов объяснит, почему Локо поставлен на первое место в таблице, а Спартак на пятое выше Краснодара, у которого побед больше.. 21:49==========По личным встречам - первый показатель (Спартак-Краснодар 2:0), по общему количеству побед - 2 показатель (Локо и Зенит между собой еще не играли, а победы-9:8 в пользу Локо)

21:53

Производственник

баламошка В топку бакланов! 21:41 ================================================================ иссяк придурочный

21:52

Mark Krass

Дави бакланов!))с деЦтва за Паровоз!

21:52

**гость**

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА. ------ДРАЧУН(праворукий) ... кого еще вспомнишь?

21:51

Русский

Don Miguel ... И почему все-таки в СЗ непобеды Спартака важнее побед Краснодара и Локо? ... ________________________- Таки потому что наш клуб - самый лучший. И его таки сравнивают со всеми краснодарами, локомотивами и иже с ними... И ещё таки мы чемпионы!

21:51

Бней Иегуда

Как Папа и прогнозировал.) В начале чемпа говорил, что к середине Локо будет лидером.)) Дуремары-оналитеги, не буду показывать пальцем, смеялись.)) Учитесь, салаги!))

21:50

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

интересно.а чего свинота то радуется???)))Думает что Локо онЕ на кривой свинье объедут?..)))

21:50

майор99

Почем нонче телячья вырезка в "Магните"?

21:49

Русский

Валеру - в Краснодар!

21:49

Don Miguel

А еще месяц назад "спецы" из СЭ "авторитетно" заявили, что чемпионат можно заканчивать, Зенит - чемпион! Аууу, кто ответит за базар? И почему все-таки в СЗ непобеды Спартака важнее побед Краснодара и Локо? Рыгламент такой? Дык какой рыгламент, такой и футбол. Включая содержание, судей и комментарии "спецов"

21:49

Drek

Кто-нибудь из сектантов объяснит, почему Локо поставлен на первое место в таблице, а Спартак на пятое выше Краснодара, у которого побед больше..

21:49

Патриот Сибири

Будем надеяться, что после следующего тура слова песни Underdog славной группы Kasabian будут как никогда актуальны. Через труд и боль, пора сокрушить везучих засранцев, которым слишком легко всё достаётся.

21:48

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

вояка/....Карпин неприкаянный ходит)))

21:47

вояка

После вылета из еврокубка быков очень часто звучит призыв .... Шалимова - геть!!! ... и дальше тишина .... чуть тише чем на погосте. А после геть - что? Как-то я упоминал - у галицкого нет на примете свободного Бескова, Качалина, Маслова, Аркадьева ( с нынешними фамилиями разумеется) что б в секунду заменить шалимова. Хотелось бы услышать конструктивные предложения (фамилии) кандидатов на замену .... только реалистично; Гвардьола занят, Зидан тоже, Мауринью при деле. ..... И так - кандидаты ???

21:45