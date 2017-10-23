"Локомотив" обыграл "Краснодар" и обошел "Зенит"

В матче 14-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле обыграл "Краснодар" – 2:0. По голу забили Алексей Миранчук и Мануэл Фернандеш. Для "быков" поражение стало четвертым подряд в премьер-лиге – причем ни в одной из этих встреч им не удавалось забить.

После этого успеха железнодорожники вышли на первое место в таблице, при равенстве очков (по 29) обойдя "Зенит" за счет большего количества побед (9 против 8 в турнире). "Краснодар" остался на шестой строчке.

В 15-м туре "Зенит" примет "Локо" в Санкт-Петербурге. Игра пройдет в воскресенье, 29 октября.

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Краснодар" – 2:0 (1:0)

Голы: Ал.Миранчук, 25 (1:0). Фернандеш, 85 - штрафной (2:0).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, Фернандеш, Тарасов, И.Денисов, Ал.Миранчук (Коломейцев, 90+1), Ант.Миранчук (Рыбус, 76), Фарфан.

"Краснодар": Синицын, Петров, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Жоаузинью (Лаборде, 60), Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон Масиэл (Подберезкин, 65), Смолов.

Предупреждение: Тарасов, 45+2.

Судьи: ЛАПОЧКИН. Абусуев (все Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).

23 октября. Москва. Стадион "РЖД Арена".

Трансляция матча "Локомотив" - "Краснодар"