"Локомотив" обыграл "Арсенал" в молодежном первенстве

"Локомотив" обыграл "Арсенал" в матче 13-го тура молодежного первенства (2:0). Голами отметились полузащитник Никита Шищенко и форвард Тимур Сулейманов.
Отметим, что гости остались в меньшинстве на 40-й минуте: прямую красную карточку получил хавбек Ярослав Ивакин.
"Локомотив" набрал 15 очков и расположился на 12-м месте в турнирной таблице, "Арсенал" с 25 баллами остался на 4-й строчке.
Молодежные команды
13-й тур
"Локомотив - мол." (Москва) - "Арсенал Т - мол." (Тула) - 2:0 (1:0)
Голы: Шищенко, 24 (1:0). Сулейманов, 90+3 (2:0).
Удаление: Ивакин (Арсенал Т - мол.), 40.
Судья: Аношин (Санкт-Петербург).
02 ноября. Москва. Стадион "Сапсан Арена".
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