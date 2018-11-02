"Локомотив" обыграл "Арсенал" в молодежном первенстве

"Локомотив" обыграл "Арсенал" в матче 13-го тура молодежного первенства (2:0). Голами отметились полузащитник Никита Шищенко и форвард Тимур Сулейманов.

Отметим, что гости остались в меньшинстве на 40-й минуте: прямую красную карточку получил хавбек Ярослав Ивакин.

"Локомотив" набрал 15 очков и расположился на 12-м месте в турнирной таблице, "Арсенал" с 25 баллами остался на 4-й строчке.

Молодежные команды

13-й тур

"Локомотив - мол." (Москва) - "Арсенал Т - мол." (Тула) - 2:0 (1:0)

Голы: Шищенко, 24 (1:0). Сулейманов, 90+3 (2:0).

Удаление: Ивакин (Арсенал Т - мол.), 40.

Судья: Аношин (Санкт-Петербург).

02 ноября. Москва. Стадион "Сапсан Арена".

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