"Локомотив" обыграл "Анжи", Смолов открыл счет голам за железнодорожников

"Локомотив" обыграл "Анжи" со счетом 2:1 в домашнем матче пятого тура российской премьер-лиги.

В составе победителей голы забили Мачей Рыбус (55-я минута) и Федор Смолов (73). 28-летний летний форвард сборной России забил свой первый гол за железнодорожников. У проигравших отличился Владислав Кулик (90+3, с пенальти).

"Локомотив" набрал 8 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. "Анжи" идет на 15-м месте с 3 баллами.

Чемпионат России. Премьер-лига

5-й тур

"Локомотив" (Москва) - "Анжи" (Махачкала) - 2:1 (0:0)

Голы: Рыбус, 55 (1:0). Смолов, 73 (2:0). Кулик, 90+3 - с пенальти (2:1).

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Чорлука, Кверквелия, Рыбус, Лысов, Фарфан (Ротенберг, 81), Денисов, Крыховяк, Ал.Миранчук (Ант.Миранчук, 86), Фернандеш, Смолов (Эдер, 85).

"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Савичев, Чансельор, Новосельцев, Белоруков, Гапон, Кулик, Чайковский, Рабиу (Ондуа, 54), Гиголаев (Мохаммад, 83), Маркелов (Ахъядов, 79).

Предупреждения: Белоруков, 38. Гапон, 49. Чайковский, 66. Фернандеш, 67. Маркелов, 67. Фарфан, 67. Ондуа, 69.

Судьи: Казарцев, Кудрявцев (оба - Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).

26 августа. Москва. Стадион "РЖД Арена". 15 245 зрителей.