"Локомотив" объявил об уходе Шкулетича

Нападающий "Локомотива" Петар Шкулетич покинул команду, информирует клубная пресс-служба. Минувшим днем президент железнодорожников Илья Геркус сообщил "СЭ", что контракт серба был расторгнут.

"Мы благодарим Петара за время, проведенное в "Локомотиве", и желаем успехов в дальнейшем", – гласит сообщение на официальном сайте команды.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел в составе железнодорожников 10 матчей во всех турнирах и забил два гола. Отметим, что в весенней части чемпионата России нападающий ни разу не вышел на поле.