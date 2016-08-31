"Локомотив" объявил об аренде Денисова

Полузащитник "Динамо" Игорь Денисов перешел в "Локомотив" на правах бесплатной аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона. Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников.

32-летний футболист с 2001 по 2013 год выступал за "Зенит". В составе питерцев Денисов трижды становился чемпионом России, завоевал Кубок и дважды Суперкубок страны, выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Летом 2013 года Денисов стал футболистом "Анжи", а вскоре перешел в "Динамо". Перед чемпионатом Европы-2016 во Франции Денисов получил травму и был вынужден пропустить турнир.

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