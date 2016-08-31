20:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" объявил об аренде Денисова

Президент "Локомотива" Илья ГЕРКУС и новичок клуба Игорь ДЕНИСОВ. Фото ФК "Локомотив"
Президент "Локомотива" Илья ГЕРКУС и новичок клуба Игорь ДЕНИСОВ. Фото ФК "Локомотив"
0
0
0
23

Полузащитник "Динамо" Игорь Денисов перешел в "Локомотив" на правах бесплатной аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона. Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников. 

32-летний футболист с 2001 по 2013 год выступал за "Зенит". В составе питерцев Денисов трижды становился чемпионом России, завоевал Кубок и дважды Суперкубок страны, выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Летом 2013 года Денисов стал футболистом "Анжи", а вскоре перешел в "Динамо". Перед чемпионатом Европы-2016 во Франции Денисов получил травму и был вынужден пропустить турнир.

Трансферное окно закрывается. Live! 

Опрос

Нужен ли Игорь Денисов "Локомотиву"?
голосовать

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/13651

0
0
0
Материалы сюжета: Денисов vs "Динамо"

Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (23)
Войти, чтобы оставить комментарий

П_о_в_а_р

CanagliaVova До Повара еще не дошло, что его тульскую электричку отменят :-D -------------------------------- До тебя не дошло ещё, что я могу себе позволить не ездить на электричке?) А ты?))

21:52

CanagliaVova

До Повара еще не дошло, что его тульскую электричку отменят :-D

21:39

Platinum1991

Не нужен Денисов в Локомотиве! НЕ НУЖЕН!!! Этот игрок помог Динамо вылететь в ФНЛ! Он разложил Динамо и развалил командную игру! Он плохо подействовал на Кокорина и тот перестал играть! Одна ПАРШИВАЯ овца, всё СТАДО портит! Денисов неисправимый ЗАНОСЧИВЫЙ фраер! О себе высокого мнения, а на остальных он плевать хотел! Кто там в Локомотиве!!! Не повторяйте ошибку Анжи и Динамо! В Зените Денисов выезжал за счёт других, а футбольные лавры присваивал СЕБЕ! У Денисова кругом ВСЕ ВИНОВАТЫ, только он один - "белый" и "пушистый"! В сборную Денисова взяли по питерскому блату! Когда в Динамо эти номера не прошли, то Денисов СДУЛСЯ!!! Не поможет он Локомотиву, а наоборот, ПРИНЕСЁТ Локомотиву только ВРЕД! НЕ БЕРИТЕ Денисова в Локомотив, пусть в Динамо с ним мучаются! Я тогда предупреждал Динамо, чтобы не брали его. Пусть они сами с Денисовым МУЧАЮТСЯ и МАЮТСЯ, а Денисову не надо платить БЕШЕНЫЕ деньги, он на них НЕ ИГРАЕТ! Динамо теперь пытается СПЛАВИТЬ Денисова и избавиться от этого фраера для разгрузки платёжной ведомости! А Локомотиву ЗАЧЕМ такая финансовая обуза и платить деньги НИ ЗА ЧТО! Денисов НЕ НУЖЕН Локомотиву! Он ЗАДАРОМ Локомотиву НЕ НУЖЕН, а уж тем более за миллионы евро! Пусть Денисов продолжает и дальше валять футбольного дурака в Динамо, а не в Локомотиве! Не совершайте БОЛЬШОЙ ГЛУПОСТИ в Локомотиве!!! Минздрав ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! Денисов ОПАСЕН для Локомотива и не поможет команде, а только НАВРЕДИТ!!! Прислушайтесь в Локомотиве к голосу РАЗУМА!!!

21:39

Alex.S

Черная вдова. Я бы напрягся, болей я за Локо.

21:25

читатель1

Зенит- уход со скандалом и тухлая атмосфера в команде, Анжи - уход со скандалом и вылет в пердив, Динамо- конфликт с тренером, вылет в пердив. Локо - ?

21:22

П_о_в_а_р

Весёлый© - РЖД, ессна, тарифы вырастут ---------------------------------- В Ирландию собрался на поезде?

21:22

Проба положительна

Нафига он там?! Карьера всё ближе к дну..зп большая..характер дерьмо..и зоркай себя считает! В Енисей его..

21:19

Весёлый©

Посоны, скупайте билеты и абоны. (РЖД, ессна, тарифы вырастут)

21:19

Serjinio

П_о_в_а_р------------------- Жинка против евойная. =================================== А мы про своих говорим - подкаблучники((((( А за чей счет она питается? Думаю, что он, при желании играть уговорил бы её.. или сменил жену))))

21:17

Динамо Клин

Vladiaz_____Стесняюсь спросить, а где ты тут увидел мужика? Денисов-это мужик?

21:17

Lars Berger

Сомнительное приобретение. Очень сомнительное.

21:16

Vladiaz

Динамо Клин, ну как бы мужик должен отвечать за свои слова, в моем понимании конечно...

21:15

sars882

паровозик пора на ВРЗ тащить

21:12

П_о_в_а_р

Serjinio Эх, Ньса бы вернуть ещё)) -------------------- Жинка против евойная.

21:11

Динамо Клин

Vladiaz____А чё клеймить-то? Баба с возу, кобыле легче...

21:10

Serjinio

Эх, Ньса бы вернуть ещё))) Аппетит-то он как известно после еды только разыгрывается)))))

21:05

самарец

Ну всё)) скучно теперь в депо точно не будет )))

21:03

Serjinio

Время покажет какая это метка... А как игрок своего амплуа он сильнейший из россиян...

21:02

passerby

Ну по деньгам, Локо выглядит неплохо ( бесплатная аренда), а вот в каком состоянии Денисов сейчас, зарплату платить по любому придется( надеюсь не за полировку лавки)...

21:01

Aha

ему 32. последние 2 года он играет хуже и хуже. зарплату потребует, как МЕГАзвезда. За переход тоже заплатили кучу -потому что русский паспорт и лимит. внимание вопрос: стоит ли таких вложений "сбитая птица"?

21:00

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

все. черная метка вручена. оборачивайтесь простыней и в путь - на кладбище (в фнл т.е.).

20:58

lokofanat

Хорошая новость, он нам очень пригодится в ближайшем туре.

20:57

Vladiaz

Ух болелы Динамо сейчас его заклеймят... Пообещал ведь отыграть в 1-й лиге с Динамо.

20:57

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ