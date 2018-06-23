"Локомотив" объявил о переходе Жемалетдинова

Как уже сообщал "СЭ", Рифат Жемалетдинов спустя два года вернулся в "Локомотив". Об этом железнодорожники объявили на своем официальном сайте.



21-летний форвард подписал с московском клубом долгосрочный контракт и сегодня же провел первую тренировку на сборе в Австрии.



В прошедшем чемпионате России Жемалетдинов провел за "Рубин" 21 матч, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.



Игрок – воспитанник "Локомотива". В сезоне 2015/16 он провел за основной состав железнодорожников 6 матчей и забил 2 гола.

Таблица переходов РФПЛ //

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