"Локомотив" объявил о переходе Смолова

"Локомотив" в англоязычном Твиттере сообщил о переходе форварда сборной России Федора Смолова. Подробности сделки не уточняются.

По информации "СЭ", железнодорожники заплатили "Краснодару" за игрока 9 миллионов евро, а нападающий подписал контракт с московским клубом на 4 года с зарплатой около 3 миллионов евро.

В "Краснодар" Смолов перебрался летом 2015 года из "Урала". В общей сложности он провел 101 матч за "быков", забил 64 гола и сделал 20 результативных передач. В сезонах-2015/16 и 2016/17 он становился лучшим бомбардиром чемпионата России.

За национальную сборную Смолов провел 34 игры и забил 11 мячей.

Таблица переходов РПЛ //

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