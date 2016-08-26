"Локомотив" объявил о назначении Семина на пост главного тренера

"Локомотив" на своем официальном сайте подтвердил информацию "СЭ" о назначении на пост главного тренера Юрия Семина. Отмечается, что исполняющий обязанности Олег Пашинин останется в тренерском штабе. Семин, который дважды завоевывал золото чемпионата России с "Локомотивом", немедленно приступает к своим обязанностям и выведет команду на ближайший матч 5-го тура премьер-лиги с "Краснодаром".
"Клуб приветствует легендарного тренера и желает Юрию Павловичу плодотворной работы с командой и успеха в ближайшем выездном матче с "Краснодаром", – говорится в сообщении. – "Локомотив" выражает глубокую признательность и благодарность за проделанную работу Олегу Пашинину, который остается в тренерском штабе команды. От всего коллектива клуба желаем Олегу Алексеевичу скорейшего выздоровления!
В первом домашнем матче под руководством Юрия Семина "Локомотив" ждет встреча с "Уфой". Ждем всех болельщиков "Локомотива" на стадионе!
До новых встреч! До новых побед!"
Arkadiy1976
Что касается Бердыева, тот скорее всего уедет за границу. С сокращёнными бюджетами в России больше нет клубов, которые могли бы развиваться, и он это понимает. Если только клубы с частными капиталами - Краснодар или ЦСКА - но тем на данный момент тренеры не нужны.
15:50
Arkadiy1976
Луческу в Зените, Сёмин - в Локо, Каррера в Спартаке. А причина простая - всем урезали бюджеты. Скоро будем смотреть на дублирующие составы, а РФПЛ совсем превратится в заштатную лигу.
15:48
Очень плохой мальчик
Не смешите.Сёмин-отработанный материал.Фтопку.
15:31
Platinum1991
Ну, Слава Богу! Футбольный Бог услышал ГЛАС вопиющего в ПУСТЫНЕ! Назначили Палыча главным в Локомотиве! В любом СЛУЧАЕ, это очень хорошо для Локомотива. Теперь надо подтянуть Локомотив и КРЕПКО затянуть гайки, а то разболтались на пути к призовым местам и мешали играть в полную силу! Желаем Палычу и Локомотиву больших футбольных ПОБЕД, а то уже заждались! Немного надо ПОТЕРПЕТЬ и Локомотив забегает и наберёт ход! Палыч ПОТЯНЕТ эту ЖЕЛЕЗЯКУ в упряжке со своим штабом, а Олег Пашинин пусть грызёт гранит тренерской науки и перенимает ОПЫТ работы у Палыча!!! ВПЕРЁД Локомотив! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!
15:30
GOLDENPRIDE
симонян кстати тоже тренер -чемпион , и ничего, что чуваку под сотню уже))) даёшь старпёж!)))
15:20
d10s
Может и Спартаку Романцева вернуть?
15:08
Jonson 2
Палыч , добро пожаловать домой !!!!
14:50
andreichf
Шпалыч вовремя возвращается, с краснодаром и спартаком заруба будет
14:36
andreichf
Константин Эдуардович Интрига- где-же "выплывет" Бердый???? ================== он и не тонул
14:35
Scorp13
Последний шанс Палыча в роли ГТ. Верю, что получится. Должно получиться.
14:35
lokofanat
Пусть Палыч попробует, удачи ему. Пора возвращаться на стадион.
14:24
Константин Эдуардович
Интрига- где-же "выплывет" Бердый????
14:14
Vedi
Третий заход Палыча ... ну что же интересно будет посмотреть ... хватит ли пороха в пороховнице , отдаёт правда больше популизмом чем грамотным и взвешенным решением . Это как заигрывание нового руководства перед своими болельщиками - напоминает назначение Аленичева в Спартак . Правда Палыч то действительно тренер , но когда Это было и сколько времени прошло .
14:08
Arkadiy1976
Вперёд, в пердив, Локомотив.
13:56
Dr.ZLO161
ну вот и славно...
13:54