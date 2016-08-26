13:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" объявил о назначении Семина на пост главного тренера

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"Локомотив" на своем официальном сайте подтвердил информацию "СЭ" о назначении на пост главного тренера Юрия Семина. Отмечается, что исполняющий обязанности Олег Пашинин останется в тренерском штабе. Семин, который дважды завоевывал золото чемпионата России с "Локомотивом", немедленно приступает к своим обязанностям и выведет команду на ближайший матч 5-го тура премьер-лиги с "Краснодаром".

"Клуб приветствует легендарного тренера и желает Юрию Павловичу плодотворной работы с командой и успеха в ближайшем выездном матче с "Краснодаром", – говорится в сообщении. – "Локомотив" выражает глубокую признательность и благодарность за проделанную работу Олегу Пашинину, который остается в тренерском штабе команды. От всего коллектива клуба желаем Олегу Алексеевичу скорейшего выздоровления!

В первом домашнем матче под руководством Юрия Семина "Локомотив" ждет встреча с "Уфой". Ждем всех болельщиков "Локомотива" на стадионе!

До новых встреч! До новых побед!"

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/13600

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Arkadiy1976

Что касается Бердыева, тот скорее всего уедет за границу. С сокращёнными бюджетами в России больше нет клубов, которые могли бы развиваться, и он это понимает. Если только клубы с частными капиталами - Краснодар или ЦСКА - но тем на данный момент тренеры не нужны.

15:50

Arkadiy1976

Луческу в Зените, Сёмин - в Локо, Каррера в Спартаке. А причина простая - всем урезали бюджеты. Скоро будем смотреть на дублирующие составы, а РФПЛ совсем превратится в заштатную лигу.

15:48

Очень плохой мальчик

Не смешите.Сёмин-отработанный материал.Фтопку.

15:31

Platinum1991

Ну, Слава Богу! Футбольный Бог услышал ГЛАС вопиющего в ПУСТЫНЕ! Назначили Палыча главным в Локомотиве! В любом СЛУЧАЕ, это очень хорошо для Локомотива. Теперь надо подтянуть Локомотив и КРЕПКО затянуть гайки, а то разболтались на пути к призовым местам и мешали играть в полную силу! Желаем Палычу и Локомотиву больших футбольных ПОБЕД, а то уже заждались! Немного надо ПОТЕРПЕТЬ и Локомотив забегает и наберёт ход! Палыч ПОТЯНЕТ эту ЖЕЛЕЗЯКУ в упряжке со своим штабом, а Олег Пашинин пусть грызёт гранит тренерской науки и перенимает ОПЫТ работы у Палыча!!! ВПЕРЁД Локомотив! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!

15:30

GOLDENPRIDE

симонян кстати тоже тренер -чемпион , и ничего, что чуваку под сотню уже))) даёшь старпёж!)))

15:20

d10s

Может и Спартаку Романцева вернуть?

15:08

Jonson 2

Палыч , добро пожаловать домой !!!!

14:50

andreichf

Шпалыч вовремя возвращается, с краснодаром и спартаком заруба будет

14:36

andreichf

Константин Эдуардович Интрига- где-же "выплывет" Бердый???? ================== он и не тонул

14:35

Scorp13

Последний шанс Палыча в роли ГТ. Верю, что получится. Должно получиться.

14:35

lokofanat

Пусть Палыч попробует, удачи ему. Пора возвращаться на стадион.

14:24

Константин Эдуардович

Интрига- где-же "выплывет" Бердый????

14:14

Vedi

Третий заход Палыча ... ну что же интересно будет посмотреть ... хватит ли пороха в пороховнице , отдаёт правда больше популизмом чем грамотным и взвешенным решением . Это как заигрывание нового руководства перед своими болельщиками - напоминает назначение Аленичева в Спартак . Правда Палыч то действительно тренер , но когда Это было и сколько времени прошло .

14:08

Arkadiy1976

Вперёд, в пердив, Локомотив.

13:56

Dr.ZLO161

ну вот и славно...

13:54

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Материалы других СМИ