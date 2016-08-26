"Локомотив" объявил о назначении Семина на пост главного тренера

"Локомотив" на своем официальном сайте подтвердил информацию "СЭ" о назначении на пост главного тренера Юрия Семина. Отмечается, что исполняющий обязанности Олег Пашинин останется в тренерском штабе. Семин, который дважды завоевывал золото чемпионата России с "Локомотивом", немедленно приступает к своим обязанностям и выведет команду на ближайший матч 5-го тура премьер-лиги с "Краснодаром".

"Клуб приветствует легендарного тренера и желает Юрию Павловичу плодотворной работы с командой и успеха в ближайшем выездном матче с "Краснодаром", – говорится в сообщении. – "Локомотив" выражает глубокую признательность и благодарность за проделанную работу Олегу Пашинину, который остается в тренерском штабе команды. От всего коллектива клуба желаем Олегу Алексеевичу скорейшего выздоровления!

В первом домашнем матче под руководством Юрия Семина "Локомотив" ждет встреча с "Уфой". Ждем всех болельщиков "Локомотива" на стадионе!

До новых встреч! До новых побед!"