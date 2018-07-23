"Локомотив" объяснил, почему сделал фиолетовый комплект формы

"Локомотив" представил форму на новый сезон. Домашний комплект выполнен в красном цвете, запасной - в белом. Третья форма команды будет фиолетовой.

"В этом сезоне мы решили использовать в третьем комплекте новый, яркий и неожиданный цвет. Мы вспомнили о фиолетовой форме клуба 2012 года, которая произвела настоящий фурор среди болельщиков.

Фиолетовая футболка с монохромным металлическим логотипом, белые шорты и фиолетовые гетры однозначно сделают третий комплект оригинальным и эффектным дополнением к домашней и выездной форме, выполненных в традиционных для клуба цветах", - говорится в сообщении клуба.

"Локомотив" выбрал красный основным цветом формы, вспоминая о выступлении в Лиге чемпионов