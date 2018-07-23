22:10 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" объяснил, почему сделал фиолетовый комплект формы

Новая форма "Локомотива". Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Новая форма "Локомотива". Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

"Локомотив" представил форму на новый сезон. Домашний комплект выполнен в красном цвете, запасной - в белом. Третья форма команды будет фиолетовой.

"В этом сезоне мы решили использовать в третьем комплекте новый, яркий и неожиданный цвет. Мы вспомнили о фиолетовой форме клуба 2012 года, которая произвела настоящий фурор среди болельщиков.

Фиолетовая футболка с монохромным металлическим логотипом, белые шорты и фиолетовые гетры однозначно сделают третий комплект оригинальным и эффектным дополнением к домашней и выездной форме, выполненных в традиционных для клуба цветах", - говорится в сообщении клуба.

"Локомотив" выбрал красный основным цветом формы, вспоминая о выступлении в Лиге чемпионов

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https://www.fclm.ru/ru/publications/news/18232

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