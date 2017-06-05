"Локомотив" обсудил основные направления селекционной работы

Председатель Совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков подвел итоги сегодняшнего заседания совета директоров клуба, однако не стал говорить о возможных приобретениях. По словам руководителя, были намечены основные направления трансферной кампании.

– Юрий Семин высказал пожелания по усилению состава?

– Мы обсуждали основные направления селекционной работы. Но конкретизировать я сейчас ничего не буду. Когда с кем-то подпишем контракт, клуб об этом сообщит. А вообще все эти преждевременные разговоры вредят эффективной трансферной политике

– Но хотя бы можете сказать, продлит ли Миранчук контракт с клубом?

– Не комментирую ни одной фамилии! (Виталий АЙРАПЕТОВ)