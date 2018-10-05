"Локомотив" обратился к болельщикам перед матчем с ЦСКА

"Локомотив" обратился к болельщикам перед матчем 10-го тура РПЛ против ЦСКА, который состоится 7 октября, отметив, что команде нужна эмоциональная поддержка.

- Ваши эмоции – то, что заставляет нас двигаться вперед и не опускать руки. 7 октября, ЦСКА - "Локомотив". Увидимся! - сообщается в официальном Твиттере железнодорожников.

Ваши эмоции – то, что заставляет нас двигаться вперёд и не опускать руки.

7 октября, #ЦСКАЛоко. Увидимся! pic.twitter.com/0GhFoOxBpq – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 5 октября 2018 г.

После девяти туров "Локомотив" занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 12 очков.

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