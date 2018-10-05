18:24 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" обратился к болельщикам перед матчем с ЦСКА

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"Локомотив" обратился к болельщикам перед матчем 10-го тура РПЛ против ЦСКА, который состоится 7 октября, отметив, что команде нужна эмоциональная поддержка.

Ваши эмоции – то, что заставляет нас двигаться вперед и не опускать руки. 7 октября, ЦСКА - "Локомотив". Увидимся! - сообщается в официальном Твиттере железнодорожников.

После девяти туров "Локомотив" занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 12 очков.

ЦСКА - Локомотив

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 10-й тур. "Зенит" - "Краснодар", ЦСКА - "Локо" и другие игры
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