"Локомотив" - о выходе Лоськова в матче с "Оренбургом": "Это было сильно"

Пресс-служба "Локомотива" попрощалась с полузащитником Дмитрием Лоськовым, который принял участие в матче 28-го тура чемпионата России с "Оренбургом". Ветеран отыграл чуть больше 12 минут. Его место на поле занял Алексей Миранчук.
Скорее всего, это последний матч в карьере Лоськова. После выхода за пределы поля полузащитник отдал свою футболку сыну Грише.
Напомним, что Лоськов установил рекорд по количеству сезонов в чемпионатах России. Для полузащитника действующий сезон стал 20-м. Таким образом, он обошел Сергея Семака, который отыграл в премьер-лиге 19 сезонов.
Трансляция матча "Локомотив" - "Оренбург"
Это было сильно, друзья. #ЯВиделЛегенду #ЛокоОренбург pic.twitter.com/hv2Ahh9e4Z– ФК Локомотив (@fclm_official) 13 мая 2017 г.