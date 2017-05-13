"Локомотив" - о выходе Лоськова в матче с "Оренбургом": "Это было сильно"

Пресс-служба "Локомотива" попрощалась с полузащитником Дмитрием Лоськовым, который принял участие в матче 28-го тура чемпионата России с "Оренбургом". Ветеран отыграл чуть больше 12 минут. Его место на поле занял Алексей Миранчук.

Скорее всего, это последний матч в карьере Лоськова. После выхода за пределы поля полузащитник отдал свою футболку сыну Грише.

Напомним, что Лоськов установил рекорд по количеству сезонов в чемпионатах России. Для полузащитника действующий сезон стал 20-м. Таким образом, он обошел Сергея Семака, который отыграл в премьер-лиге 19 сезонов.

Трансляция матча "Локомотив" - "Оренбург"