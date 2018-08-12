"Локомотив" – о селфи Фарфана и Хеведеса: "Снова вместе, снова рядом"

"Локомотив" в Твиттере опубликовал фотографию нападающего Джефферсона Фарфана и защитника Бенедикта Хеведеса. Селфи было сделано в преддверии матча 3-го тура чемпионата России, в котором железнодорожники на выезде сыграют с "Оренбургом".

"Снова вместе, снова рядом", – говорится в подписи к снимку.

Напомним, Фарфан и Хеведес вместе выступали за "Шальке" в период с 2008 по 2015 год.

Снова вместе, снова рядом 🤜🏼🤛🏼

В прекрасном настроении готовимся к #ОренбургЛоко 😎 pic.twitter.com/LnuKd9X39P – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 12 августа 2018 г.

"Оренбург" – "Локомотив": чемпионат России по футболу, 12 августа 2018 года, онлайн трансляция, начало – 14.00 (мск)