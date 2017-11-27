"Локомотив" - о победе в Хабаровске: "Было -11, стало +6"

"Локомотив" в своем Твиттере поблагодарил игроков команды за победу над "СКА-Хабаровск" (2:1) в матче 18-го тура чемпионата России. Отдельного упоминания удостоились Александр Коломейцев и Джефферсон Фарфан, поучаствовашие в победной атаке на 90+3-й минуте игры.

"Было -11, стало +6! Спасибо, Джефф! Спасибо, Колома! Спасибо, парни!", - говорится в сообщении столичного клуба, прикрепленного к ролику с голом в ворота хабаровчан.

Напомним, после 18 туров "Локомотив" продолжает возглавлять турнирную таблицу премьер-лиги (37 очков). Отрыв от занимающего вторую строчку "Зенита" на 4 балла (игра в запасе). "СКА-Хабаровск" продолжает располагаться на 16-й позиции (13).