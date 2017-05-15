"Локомотив" не ведет набор игроков через соцсети

"Локомотив" на своем официальном сайте опроверг информацию о том, что клуб ведет набор молодых футболистов через соцсети. Железнодорожники призвали соискателей быть бдительными и не доверять мошенникам.

"Дорогие друзья!



В социальной сети "ВКонтакте" и иных сетях мошенниками распространяется информация о якобы проводимом наборе молодых футболистов в команды, входящие в структуру футбольного клуба "Локомотив". К молодым футболистам от имени сотрудников и тренеров "Локомотив" обращаются неизвестные и предлагают свои услуги по содействию в "трудоустройстве", при этом, под предлогом оформления неких документов, просят перечислить на их счет денежные средства.



Информация о наборах футболистов в команды клуба подобным способом является ложной, а страницы "селекционеров" клуба – фейковыми. Будьте бдительны и не доверяйте мошенникам. Не предоставляйте им свою личную информацию и не отвечайте на их письма.



Селекционеры клуба не ведут работу по поиску футболистов в социальных сетях. В случае возникновения подозрений, что к Вам обратились мошенники, уточняйте информацию о наборах футболистов непосредственно в Футбольном клубе "Локомотив". "Локомотив" готовит заявление в компетентные органы о возбуждении уголовного дела", – говорится в заявлении на официальном сайте "Локомотива".