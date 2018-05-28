16:55 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив": "Не ведем работу по поиску игроков в соцсетях. Готовим заявление о возбуждении уголовного дела"


"Локомотив" на своем официальном сайте прокомментировал информацию о якобы проводимом наборе молодых футболистов в команды, входящие в структуру клуба.

"В социальной сети "ВКонтакте" и иных сетях мошенниками распространяется информация о якобы проводимом наборе молодых футболистов в команды, входящие в структуру футбольного клуба "Локомотив" (Москва). 

Информация о наборах футболистов в команды клуба подобным способом является ложной, а страницы "селекционеров" клуба – фейковыми. 

Селекционеры клуба не ведут работу по поиску футболистов в социальных сетях. 

ФК "Локомотив" готовит заявление в компетентные органы о возбуждении уголовного дела", - говорится в заявлении.

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/17996

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. Итоги сезона
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