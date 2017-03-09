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"Локомотив" не начинал переговоров о продлении контракта с Семиным

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Президент "Локомотива" Илья Геркус подчеркнул, клуб еще не начинал переговоров о продлении контракта с главным тренером железнодорожников Юрием Семиным. Соглашение со специалистом, который возглавил красно-зеленых летом 2016 года, рассчитано по схеме 1+1.

– У Юрия Семина контракт по системе 1+1 и до принятия решения о его продлении осталось порядка трех месяцев. Нет ли уже сейчас каких-то разговоров о том, будет ли продлено соглашение? – вопрос Геркусу.

– Пока таких разговоров нет. Мы только начали весеннюю часть.

– Уход спортивного директора клуба Игоря Корнеева был очень загадочным. Корнеев скрывается от прессы, не отвечает на телефонные звонки. Вы тоже молчите.

– Нас обоих такая ситуация, видимо, устраивает. Поработали и поработали. Решили больше не сотрудничать.

– Просто так решили?

– Конечно же, не просто так. Были причины. Мы предпочитаем о них не распространяться. (Сергей ЕГОРОВ)

Полная версия интервью Юрия Семина

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