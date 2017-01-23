"Локомотив" не будет подписывать контракт с Макоевым зимой

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подчеркнул, что железнодорожники не будут во время зимнего трансферного окна подписывать контракт с защитником "Спартака" из Нальчика Залимом Макоевым. Специалист подчеркнул, что красно-зеленые будут следить за игроком.

Футболист с 10 по 23 января был на просмотре, на тренировочном сборе команды в Эстепоне.

- Все ребята неплохо себя проявили, но Макоев уезжает в Нальчик, мы будем за ним следить, - приводит ТАСС слова Семина. - Он достаточно перспективный игрок, но он будет готовиться к чемпионату в Нальчике, и это правильно. Ему нужна игровая практика, которую мы не сможем предоставить стопроцентно, он должен развиваться.

Также специалист отметил, что Амир Натхо и Александр Коре останутся на просмотре.

- Натхо пока на сборах с нами, - продолжил Семин. - Коре также будет на втором сборе, сейчас он уехал переоформлять свои документы - паспорт или визу - и 26-го числа должен быть на сборе. Антон Миранчук в команде, мелкий перелом требует от него 24 дня ходить в гипсе, а потом медицинский штаб скажет точнее.