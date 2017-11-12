"Локомотив" напомнил о 13-летии второго российского чемпионства

"Локомотив" в своем Твиттере напомнил о 13-летии с момента завоевания железнодорожниками второго титула чемпионов России. 12 ноября 2004 года столичная команда в Ярославле обыграла "Шинник" (2:0), завоевав последние, на данный момент, золотые медали национального первенства. Победу команде Юрия Семина в той встрече принесли удары Динияра Билялетдинова и Дмитрия Сычева.

Отметим, что капитан "Локомотива" того времени Дмитрий Лоськов в настоящее время входит в тренерский штаб команды.