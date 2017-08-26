"Локомотив" нанес "Уралу" первое поражение в сезоне

"Локомотив" обыграл "Урал" в домашнем матче 8-го тура чемпионата России - 2:1.

Благодаря этому результату столичный клуб набрал 19 очков и сравнялся с "Зенитом" во главе турнирной таблицы. "Урал" потерпел первое поражение в сезоне (при одной победе и 6 ничьих).

В составе победителей по голу в каждом из таймов забили Джефферсон Фарфан и Алексей Миранчук с передачи своего брата Антона. Для Алексея этот гол стал третьим в этом сезоне. Гости смогли сравнять счет в первой половине после автогола голкипера Гильерме, который ногой отправил мяч в свои ворота после прострела Николая Димитрова.

Чемпионат России

Премьер-лига

8-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Урал" (Екатеринбург) – 2:1 (1:1)

Голы: Фарфан, 21 (1:0). Гильерме, 32 - в свои ворота (1:1). Ал.Миранчук, 56 (2:1).

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Пейчинович, Баринов, Игнатьев, И.Денисов, Ант.Миранчук (Ротенберг, 90+2), Фернандеш, Ал.Миранчук, Рыбус, Фарфан (Тарасов, 80).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Ароян, Меркулов, Чантурия (Григорьев, 74), Емельянов, Бавин (Бумаль, 68), Бикфалви (Евсеев, 59), Димитров, Ильин.

Судьи: МОСКАЛЕВ (Воронеж). Абусуев (Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).

26 августа. Москва. Стадион "РЖД Арена".

Трансляция матча "Локомотив" – "Урал"