"Локомотив" нанес "Уралу" первое поражение в сезоне

"Локомотив" обыграл "Урал" в домашнем матче 8-го тура чемпионата России - 2:1.
Благодаря этому результату столичный клуб набрал 19 очков и сравнялся с "Зенитом" во главе турнирной таблицы. "Урал" потерпел первое поражение в сезоне (при одной победе и 6 ничьих).
В составе победителей по голу в каждом из таймов забили Джефферсон Фарфан и Алексей Миранчук с передачи своего брата Антона. Для Алексея этот гол стал третьим в этом сезоне. Гости смогли сравнять счет в первой половине после автогола голкипера Гильерме, который ногой отправил мяч в свои ворота после прострела Николая Димитрова.
Чемпионат России
Премьер-лига
8-й тур
"Локомотив" (Москва) – "Урал" (Екатеринбург) – 2:1 (1:1)
Голы: Фарфан, 21 (1:0). Гильерме, 32 - в свои ворота (1:1). Ал.Миранчук, 56 (2:1).
"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Пейчинович, Баринов, Игнатьев, И.Денисов, Ант.Миранчук (Ротенберг, 90+2), Фернандеш, Ал.Миранчук, Рыбус, Фарфан (Тарасов, 80).
"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Ароян, Меркулов, Чантурия (Григорьев, 74), Емельянов, Бавин (Бумаль, 68), Бикфалви (Евсеев, 59), Димитров, Ильин.
Судьи: МОСКАЛЕВ (Воронеж). Абусуев (Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).
26 августа. Москва. Стадион "РЖД Арена".
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #ЛокоУрал 1:0 22' Джефферсон Фарфан pic.twitter.com/VAFqnegExW– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 26 августа 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #ЛокоУрал 1:1 32' Маринато Гилерме (автогол @fclokomotiv) pic.twitter.com/LKsBUuwWD4– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 26 августа 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #ЛокоУрал 2:1 56' Алексей Миранчук pic.twitter.com/jgUjU5uSZm– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 26 августа 2017 г.
- Локомотив М (футбол)
- Маринату Гильерме
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- Джефферсон Фарфан
- Алексей Миранчук
- Антон Миранчук
- Николай Димитров
redgy
Даже деревянные Миранчуки начинают оживать
22:09
redgy
Прекрасно.. Еще бы Гильерме на Медведева.. Стабильно чудит товарищ
22:08
Тарасено
Кто там собирался Палыча увольнять? Лысеющий менеджер из СПБ? Руки прочь.
22:06
Алекс Ферги
Иванов - красавчик ))) все сдачи прошлого года на кипера повесил, и карьеру ему убил. И по новой начал )) А Юрий Палычу респект.
21:56