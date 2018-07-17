"Локомотив" наградят золотыми медалями 23 июля

Награждение "Локомотива" золотыми медалями за победу в чемпионате России состоится 23 июля, сообщает официальный сайт клуба.

- В понедельник 23 июля в 19:00 мы ждем вас в доме чемпионов – на родной "РЖД Арене", - говорится в сообщении. - Вы станете свидетелями награждения парней долгожданными золотыми медалями и сфотографируетесь с чемпионским кубком, который мы вместе завоевали в мае, сможете задать все интересующие вас вопросы игрокам, тренерам и руководству клуба, ну и, конечно, первыми увидите новую игровую форму "Локомотива" на сезон-2018/19.

В прошедшем сезоне "Локомотив" стал чемпионом России в третий раз в своей истории.

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