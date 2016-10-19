"Локомотив" надеется продлить контракты с Миранчуками

Президент "Локомотива" Илья Геркус подчеркнул в интервью "СЭ", что клуб намерен продлить соглашения с Алексеем и Антоном Миранчуками. По информации "СЭ", контракт у 21-летнего Алексея заканчивается лишь в конце 2017 года – таким образом, у клуба достаточно времени на переговорный процесс.

– В ближайшее время мы планируем встретиться с представителями Алексея и Антона Миранчуков (Антон играет на правах аренды в эстонской "Левадии". – Прим. "СЭ"), и очень надеемся договориться о новых контрактах. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Геркуса