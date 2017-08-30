"Локомотив" начал сбор в Австрии

"Локомотив" прибыл в австрийский город Бад Кляйнкирххайм, где проведет тренировочный сбор во время паузы в чемпионате России, связанного с играми сборных. Красно-зеленые планируют провести один товарищеский матч, а 6 сентября вернуться в Москву.
На сбор в Австрии отправились следующие игроки "Локомотива":
вратари - Маринату Гильерме, Никита Медведев, Антон Коченков;
защитники - Неманья Пейчинович, Тарас Михалик, Борис Ротенберг, Михаил Лысов, Федор Андрюхин;
полузащитники - Мануэл Фернандеш, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Игорь Денисов, Даниил Куликов, Иван Галанин;
нападающие - Аршак Корян, Эдер Лопес, Артем Галаджан.
Отмечается, что сегодня вечером к команде присоединится новичок "Локомотива" Эдер.