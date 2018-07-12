12:37 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" на сборе сыграет с "Витессом" Слуцкого


"Локомотив" в своем официальном Твиттере опубликовал имена соперников по товарищеским матчам на втором этапе тренировочных сборов в Австрии. Среди них голландский "Витесс", который возглавляет Леонид Слуцкий.

Игра с "Витессом" состоится 17 июля. 13 июля "Локо" сыграет с австрийским "Вольфсбергом", а 21 июля - с турецким клубом "Акхисар Беледиеспор".

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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