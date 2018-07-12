"Локомотив" на сборе сыграет с "Витессом" Слуцкого

"Локомотив" в своем официальном Твиттере опубликовал имена соперников по товарищеским матчам на втором этапе тренировочных сборов в Австрии. Среди них голландский "Витесс", который возглавляет Леонид Слуцкий.

Игра с "Витессом" состоится 17 июля. 13 июля "Локо" сыграет с австрийским "Вольфсбергом", а 21 июля - с турецким клубом "Акхисар Беледиеспор".

На втором этапе #РЖДтренировочныесборы проведём три поединка.

🇦🇹 13 июля сыграем с австрийским "Вольфсбергом";

🇳🇱 17 июля встретимся с "Витессом" Леонида Слуцкого;

🇹🇷 21 июля состоится матч против "Акхисара" из Турции.

👀 О трансляциях будем сообщать дополнительно! pic.twitter.com/I0L3oXJEgn – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 12 июля 2018 г.

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