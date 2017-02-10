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"Локомотив" на сборах сыграет с клубом Лавесси и Пеллегрини

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Стали известны соперники "Локомотива" на третьем зимнем сборе в Испании. Как сообщает официальный сайт клуба, железнодорожники сыграют 14 февраля с местным "Реал Баломпедика Линенсе", матч начнется в 19.00 по московскому времени. 18 февраля "Локо" проведет сразу два матча против клубов из Китая - "Бэйцзин Гоань" и "Хэбэй Чайна Форчун". Цвета последнего защищают такие футболисты, как Жервинью и Эсекиэль Лавесси, а возглавляет команду Мануэль Пеллегрини. Наконец, 22 февраля соперником "Локомотива" станет норвежский "Стремсгодсет", игра начнется в 18.00.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14724

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