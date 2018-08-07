"Локомотив" мог купить Модеста еще в 2014-м. Получится ли теперь?

Как уже сообщал "СЭ", "Локомотив" проявляет интерес к нападающему китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Антони Модесту. Кандидатура 30-летнего француза обсуждалась на вчерашнем заседании трансферного комитета железнодорожников.

Сегодня футбольный агент Роман Орещук сообщил, что Модест мог оказаться в "Локомотиве" еще в 2014 году. Однако "Хоффенхайм", за который тогда выступал форвард, отказался продавать игрока за предложенные железнодорожниками 8 миллионов евро.

По данным transfermarkt.de, Модест за свою карьеру принял участие в 357 играх и забил 141 гол. Лучший сезон француза – 2016/17, когда в "Кельне" в 34 матчах он забил 25 голов.