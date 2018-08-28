"Локомотив" изучает документы из CAS по делу Ндинга

Юристы "Локомотива" получили документы из CAS по делу экс-полузащитника клуба Дельвина Ндинга, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу железнодорожников. В настоящее время в клубе разбираются с полученными бумагами.

Ранее сообщалось, что посредник при переходе конголезского хавбека в российский клуб Рафаэль Эпштейн требует от "Локо" около 600 тысяч евро.

"Наши юристы получили бумаги из Спортивного арбитражного суда и разбираются в этом вопросе", - говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива".

Ндинга выступал за "Локомотив" с 2015 по 2017 год. В составе железнодорожников он провел 43 матча, став обладателем Кубка России в сезоне-2016/17.

Рассмотрение дела Ндинга намечено на 4 сентября.