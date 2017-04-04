"Локомотив" интересуется Гараевым

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подтвердил интерес железнодорожников к защитнику "Карабаха" Гаре Гараеву. Наставник московского клуба высоко оценил класс 24-летнего игрока.

– Пока рано говорить о новых трансферах, ведь сезон в России завершается 21-го мая, – приводит azerifootball.com слова Семина. – До этого срока "Локомотив" не будет оформлять новые приобретения. Но селекционная работа в нашем клубе ведется постоянно. Вас интересует, на самом ли деле Гара Гараев может перейти в "Локомотив"? Скажу так – мне очень нравился этот футболист за время, что я работал в "Габале".

Представители "Локомотива" в самом деле побывали в Баку на матче Азербайджан – Германия. Нам было интересно, как Гараев проявит себя в матче с грандом мирового футбола. Мне был предоставлен рапорт об игре Гараева в том матче. Мы продолжаем следить за футболистом сборной Азербайджана, но пока не просите у меня конкретной информации.