"Локомотив" интересуется форвардом "Наполи"?

Нападающий "Наполи" Дуван Сапата может перейти в "Локомотив", утверждает Tuttomercatoweb. По информации источника, 26-летний колумбиец также попал в сферу интересов "Торино" и "Сампдории".

Отметим, что в двух предыдущих сезонах футболист выступал за "Удинезе" на правах аренды. За "зебр" Сапата провел 65 игр, забил 19 мячей и сделал пять результативных передач.

Напомним, что основной нападающий "Локомотива" Ари получил травму в матче 2-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1). По предварительным оценкам, на восстановление бразильцу потребуется около четырех месяцев.