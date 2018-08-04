"Локомотив" играет в антифутбол? Отвечает Промес

Нападающий "Спартака" Квинси Промес после матча 2-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) подчеркнул, что он любит спартаковский стиль. По его словам, у красно-белых есть все, чтобы играть в атакующий футбол.

– "Локо" очень много времени не забивает. Он играет в антифутбол?

– Антифутбол? Нет, "Локо" – сильная команда. Странная статистика. Голы придут.

– Много команд в России играют от обороны.

– Да, это так.

– Для вас это нормальная часть современного футбола?

– Люблю атакующий футбол, спартаковский стиль. У нас есть все, чтобы играть в атаку. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)