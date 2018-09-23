18:40 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" идет по прошлогоднему графику "Спартака"

23 сентября. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Локомотив" - 5:3. Красно-зеленые пропустили пять голов. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит"
23 сентября. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Локомотив" - 5:3. Красно-зеленые пропустили пять голов. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит"
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После восьмого тура действующий чемпион России "Локомотив" имеет в активе восемь очков. Только один обладатель золотых медалей проводил первые восемь матчей чемпионата хуже.

В 2003 году железнодорожники, как и сейчас тренируемые Юрием Семиным, имели на этом отрезке семь очков. Те же девять баллов по итогам восьми год назад набрал "Спартак", завершивший турнир в призовой тройке. (Кирилл БУРДАКОВ)

Худшие результаты действующих чемпионов России после семи матчей

Сезон

Действующий
чемпион

В

Н

П

М

О

Итоговое
место

2003

Локомотив

2

1

5

8-14

7

4-е

2017/18

Спартак

2

3

3

11-13

9

3-е

2018/19

Локомотив

2

3

3

8-10

9

?

2008

Зенит

2

4

2

15-12

10

5-е

1995

Спартак

3

2

3

17-13

11

3-е

1998

Спартак

3

3

2

11-8

12

1-е

2004

ЦСКА

3

4

1

12-8

13

2-е

2002

Спартак

4

2

2

13-9

14

3-е

2005

Локомотив

3

5

0

9-2

14

3-е

2010

Рубин

3

5

0

6-2

14

3-е

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

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