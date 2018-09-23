"Локомотив" идет по прошлогоднему графику "Спартака"

После восьмого тура действующий чемпион России "Локомотив" имеет в активе восемь очков. Только один обладатель золотых медалей проводил первые восемь матчей чемпионата хуже.
В 2003 году железнодорожники, как и сейчас тренируемые Юрием Семиным, имели на этом отрезке семь очков. Те же девять баллов по итогам восьми год назад набрал "Спартак", завершивший турнир в призовой тройке. (Кирилл БУРДАКОВ)
Худшие результаты действующих чемпионов России после семи матчей
|
Сезон
|
Действующий
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Итоговое
|
2003
|
Локомотив
|
2
|
1
|
5
|
8-14
|
7
|
4-е
|
2017/18
|
Спартак
|
2
|
3
|
3
|
11-13
|
9
|
3-е
|
2018/19
|
Локомотив
|
2
|
3
|
3
|
8-10
|
9
|
?
|
2008
|
Зенит
|
2
|
4
|
2
|
15-12
|
10
|
5-е
|
1995
|
Спартак
|
3
|
2
|
3
|
17-13
|
11
|
3-е
|
1998
|
Спартак
|
3
|
3
|
2
|
11-8
|
12
|
1-е
|
2004
|
ЦСКА
|
3
|
4
|
1
|
12-8
|
13
|
2-е
|
2002
|
Спартак
|
4
|
2
|
2
|
13-9
|
14
|
3-е
|
2005
|
Локомотив
|
3
|
5
|
0
|
9-2
|
14
|
3-е
|
2010
|
Рубин
|
3
|
5
|
0
|
6-2
|
14
|
3-е
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам