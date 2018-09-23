"Локомотив" идет по прошлогоднему графику "Спартака"

После восьмого тура действующий чемпион России "Локомотив" имеет в активе восемь очков. Только один обладатель золотых медалей проводил первые восемь матчей чемпионата хуже.

В 2003 году железнодорожники, как и сейчас тренируемые Юрием Семиным, имели на этом отрезке семь очков. Те же девять баллов по итогам восьми год назад набрал "Спартак", завершивший турнир в призовой тройке. (Кирилл БУРДАКОВ)

Худшие результаты действующих чемпионов России после семи матчей

Сезон Действующий

чемпион В Н П М О Итоговое

место 2003 Локомотив 2 1 5 8-14 7 4-е 2017/18 Спартак 2 3 3 11-13 9 3-е 2018/19 Локомотив 2 3 3 8-10 9 ? 2008 Зенит 2 4 2 15-12 10 5-е 1995 Спартак 3 2 3 17-13 11 3-е 1998 Спартак 3 3 2 11-8 12 1-е 2004 ЦСКА 3 4 1 12-8 13 2-е 2002 Спартак 4 2 2 13-9 14 3-е 2005 Локомотив 3 5 0 9-2 14 3-е 2010 Рубин 3 5 0 6-2 14 3-е

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам