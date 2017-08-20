00:17 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" и "Зенит" поиздевались над "Спартаком"


Пресс-службы "Локомотива" и "Зенита" устроили перекличку в Твиттере, напомнив болельщикам о том, с каким счетом они обыграли "Спартак" в чемпионате России. Железнодорожники одержали победу в субботу на поле красно-белых - 4:3, а сине-бело-голубые оформили разгром соперника - 5:1. 

"Зенит" предложил ЦСКА продолжить эстафету, но пока ответа от пресс-службы этой команды не последовало. Армейцы обыграли "Спартак" со счетом 2:1.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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