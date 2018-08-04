"Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью

"Локомотив" и "Спартак" не открыли счет в матче 2-го тура премьер-лиги – 0:0.
Железнодорожники – чемпионы прошедшего сезона – начали новый розыгрыш со второй нулевой ничьей.
Чемпионат России
Премьер-лига
2-й тур
"Локомотив" (Москва) – "Спартак" (Москва) – 0:0
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Фернандеш, И.Денисов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук (Баринов, 68), Фарфан (Эдер, 90).
"Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров, Зобнин, Фернанду, Глушаков (Попов, 73), Ташаев (Самедов, 86), Зе Луиш (Луиз Адриану, 68), Промес.
Предупреждения: Ташаев, 27. Промес, 52. И.Денисов, 60. Фернанду, 79. Боккетти, 80. Ещенко, 90+4.
Судьи: МОСКАЛЕВ (Воронеж), Аверьянов, Калугин (оба Москва).
4 августа. Москва. Стадион "РЖД Арена".
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги,
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https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2018-2019/