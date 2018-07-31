"Локомотив" и "Спартак" рассудит Москалев

РФС объявил судейские назначения на матчи 2-го тура чемпионата России. Центральный матч тура между "Локомотивом" и "Спартаком" рассудит бригада арбитров во главе с Влаладимиром Москалевым.

Назначения арбитров на матчи 2-го тура РПЛ

"Динамо" - "Рубин" - Павел Кукуян (Сочи)

"Урал" - "Краснодар" - Василий Казарцев (Санкт-Петербург)

"Зенит" - "Арсенал" - Алексей Матюнин (Москва)

"Локомотив" - "Спартак" - Владимир Москалев (Воронеж)

"Крылья Советов" - "Оренбург" - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

ЦСКА - "Ростов" - Евгений Турбин (Дмитров)

"Ахмат" - "Енисей" - Алексей Еськов (Москва)

"Уфа" - "Анжи" - Сергей Карасев (Москва)