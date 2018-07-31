"Локомотив" и "Спартак" рассудит Москалев

РФС объявил судейские назначения на матчи 2-го тура чемпионата России. Центральный матч тура между "Локомотивом" и "Спартаком" рассудит бригада арбитров во главе с Влаладимиром Москалевым.
Назначения арбитров на матчи 2-го тура РПЛ
"Динамо" - "Рубин" - Павел Кукуян (Сочи)
"Урал" - "Краснодар" - Василий Казарцев (Санкт-Петербург)
"Зенит" - "Арсенал" - Алексей Матюнин (Москва)
"Локомотив" - "Спартак" - Владимир Москалев (Воронеж)
"Крылья Советов" - "Оренбург" - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
ЦСКА - "Ростов" - Евгений Турбин (Дмитров)
"Ахмат" - "Енисей" - Алексей Еськов (Москва)
Дополнительная информация
- Рубин
- Крылья Советов См
- Ахмат (футбол)
- Ростов
- Анжи
- Локомотив М (футбол)
- Зенит Санкт-Петербург
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Енисей (Футбол)
- Урал Ек
- Краснодар
- Оренбург (футбол)
- Арсенал Тула
- Уфа