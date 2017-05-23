"Локомотив" и "Спартак" начнут чемпионат позже остальных

Глава РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что "Локомотив" и "Спартак" свои матчи 1-го тура чемпионата России сезона-2017/18 проведут позже, чем остальные команды. Это объясняется тем, что 14 июля на стадионе в Черкизово пройдет матч за Суперкубок страны, а уже 16 числа состоятся первые игры в чемпионате.

- Структура календаря была утверждена месяца за четыре, - приводит "Р-Спорт" слова Прядкина. - Команды, которые в Суперкубке, не будут играть в туре, а проведут матчи среди недели с необходимым запасом времени - это мы учли. То есть четыре команды будут играть смещенно.