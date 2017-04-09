"Локомотив" и "Ростов" голов не забили

В матче 22-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с "Ростовом" – 0:0. Этот результат не повлиял на турнирной положение команд. Дончане остались на восьмом месте в таблице. Железнодорожники идут девятыми.

Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 0:0

"Локомотив": Гильерме, Маргасов, Кверквелия, Пейчинович, Михалик, В.Денисов, И.Денисов, Тарасов, Фернандеш (Ант.Миранчук, 85), Ал.Миранчук (Касаев, 78), Майкон (Фарфан, 64).

"Ростов": Медведев, Калачев, Мевля, Сесар Навас, Кудряшов (Могилевец, 76), Терентьев, Ерохин (Байрамян, 68), Гацкан, Нобоа, Полоз, Азмун (Бухаров, 65).

Предупреждения: Азмун, 30. Тарасов, 41. Бухаров, 85.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Ширяев (Ставрополь), Воронцов (Ярославль).

9 апреля. Москва. Стадион "Локомотив".

Трансляция матча "Локомотив" - "Ростов"