20:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" и "Ростов" голов не забили

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В матче 22-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с "Ростовом" – 0:0. Этот результат не повлиял на турнирной положение команд. Дончане остались на восьмом месте в таблице. Железнодорожники идут девятыми.

Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 0:0

"Локомотив": Гильерме, Маргасов, Кверквелия, Пейчинович, Михалик, В.Денисов, И.Денисов, Тарасов, Фернандеш (Ант.Миранчук, 85), Ал.Миранчук (Касаев, 78), Майкон (Фарфан, 64).

"Ростов": Медведев, Калачев, Мевля, Сесар Навас, Кудряшов (Могилевец, 76), Терентьев, Ерохин (Байрамян, 68), Гацкан, Нобоа, Полоз, Азмун (Бухаров, 65).

Предупреждения: Азмун, 30. Тарасов, 41. Бухаров, 85.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Ширяев (Ставрополь), Воронцов (Ярославль).

9 апреля. Москва. Стадион "Локомотив".

Трансляция матча "Локомотив" - "Ростов"

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http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Cheremis57

parafraz ===== "Локомотив" дважды выиграл у "Уфы" и постепенно поднимается вверх! Игра была равная, результат справедливый!! Оба клуба знали, как сыграл "Краснодар", поэтому ничья их устроила!!! Никто не хотел рисковать!!!! Вперёд, "Ростов"!!!!!

21:55

Гелендваген Бердыева

Локомотив очередной раз показал свое лицо. А что, до Бердыева, он свое дело знает туго, не всегда же в ЛЕ играть, дкмаю Ростов уже должен его на руках носить, мужик сказал, мужик сделал!

21:45

parafraz

Из всех московских клубов- Локомотив сейчас самый слабый. Ни мысли, ни игры, ни игроков, ни- как первопричина- тренера... Жаль, что не взяли три очка...

21:39

CanagliaVova

Сельмаш в Лиге Европы не хочет штоле больше играть?

21:31

Tony Montana

Thomas_Boy :D дааа

21:27

Болела_23

спиид-бросай курить дурь! В этой позе только ты стоишь,а кто чемпион скоро узнаем!)))

21:17

Thomas_Boy

Ржевский200 ___________ Завяжу после того, как басурман Семин завяжет с футболом.

21:12

Ржевский200

Thomas_Boy завязывай с этими грибами))

21:11

Slim Taller

Унылое действо в исполнении двух таких же, как и само действо, команд.

21:08

Thomas_Boy

В славные времена правления Ольги Юрьевны встретились мне на трибуне Хави и Иньеста, приехавшие болеть за "Локомотив". Они смотрели игру и плакали. Плакали от зависти. "Нам никогда не научиться играть так, как играет "Локомотив". - говорили они. - Кто та святая женщина, что научила игроков такому красивому атакующему футболу?". И меня переполняла гордость. Теперь Ольги Юрьевны нет. А басурман Семин похоронил навеки тот футбол, которому завидовали испанские звезды. Убирайся, басурман! Убирайся вместе со своим петушком! Верните нам Ольгу Юрьевну! Верните, демоны!

21:04

shpasic

Уфа и Амкар не могут выиграть, но по-прежнему выше Локо и Ростова))

21:00

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