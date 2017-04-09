"Локомотив" и "Ростов" голов не забили

В матче 22-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с "Ростовом" – 0:0. Этот результат не повлиял на турнирной положение команд. Дончане остались на восьмом месте в таблице. Железнодорожники идут девятыми.
Чемпионат России
Премьер-лига
22-й тур
"Локомотив" (Москва) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 0:0
"Локомотив": Гильерме, Маргасов, Кверквелия, Пейчинович, Михалик, В.Денисов, И.Денисов, Тарасов, Фернандеш (Ант.Миранчук, 85), Ал.Миранчук (Касаев, 78), Майкон (Фарфан, 64).
"Ростов": Медведев, Калачев, Мевля, Сесар Навас, Кудряшов (Могилевец, 76), Терентьев, Ерохин (Байрамян, 68), Гацкан, Нобоа, Полоз, Азмун (Бухаров, 65).
Предупреждения: Азмун, 30. Тарасов, 41. Бухаров, 85.
Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Ширяев (Ставрополь), Воронцов (Ярославль).
9 апреля. Москва. Стадион "Локомотив".
Cheremis57
parafraz ===== "Локомотив" дважды выиграл у "Уфы" и постепенно поднимается вверх! Игра была равная, результат справедливый!! Оба клуба знали, как сыграл "Краснодар", поэтому ничья их устроила!!! Никто не хотел рисковать!!!! Вперёд, "Ростов"!!!!!
21:55
Гелендваген Бердыева
Локомотив очередной раз показал свое лицо. А что, до Бердыева, он свое дело знает туго, не всегда же в ЛЕ играть, дкмаю Ростов уже должен его на руках носить, мужик сказал, мужик сделал!
21:45
parafraz
Из всех московских клубов- Локомотив сейчас самый слабый. Ни мысли, ни игры, ни игроков, ни- как первопричина- тренера... Жаль, что не взяли три очка...
21:39
CanagliaVova
Сельмаш в Лиге Европы не хочет штоле больше играть?
21:31
Tony Montana
Thomas_Boy :D дааа
21:27
Болела_23
спиид-бросай курить дурь! В этой позе только ты стоишь,а кто чемпион скоро узнаем!)))
21:17
Thomas_Boy
Ржевский200 ___________ Завяжу после того, как басурман Семин завяжет с футболом.
21:12
Ржевский200
Thomas_Boy завязывай с этими грибами))
21:11
Slim Taller
Унылое действо в исполнении двух таких же, как и само действо, команд.
21:08
Thomas_Boy
В славные времена правления Ольги Юрьевны встретились мне на трибуне Хави и Иньеста, приехавшие болеть за "Локомотив". Они смотрели игру и плакали. Плакали от зависти. "Нам никогда не научиться играть так, как играет "Локомотив". - говорили они. - Кто та святая женщина, что научила игроков такому красивому атакующему футболу?". И меня переполняла гордость. Теперь Ольги Юрьевны нет. А басурман Семин похоронил навеки тот футбол, которому завидовали испанские звезды. Убирайся, басурман! Убирайся вместе со своим петушком! Верните нам Ольгу Юрьевну! Верните, демоны!
21:04
shpasic
Уфа и Амкар не могут выиграть, но по-прежнему выше Локо и Ростова))
21:00