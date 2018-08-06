"Локомотив" и представители Смолова начали обсуждение условий контракта форварда

Сегодня вечером после заседания трансферного комитета "Локомотива" состоялась встреча руководителей столичного клуба с представителями 28-летенего форварда "Краснодара" и сборной России Федора Смолова. На ней открыты переговоры по поводу перехода футболиста в московскую команду.

Каждая из сторон вырабатывает свою позицию по поводу оплаты труда форварда. Условия, которые обсуждались на предварительном этапе, сейчас потеряли актуальность.

Напомним, что трансферный комитет железнодорожников определил Смолова как приоритетного кандидата для усиления атаки красно-зеленых. В первых трех официальных матчах сезона – Суперкубке страны с ЦСКА и двух турах РПЛ с "Уфой" и "Спартаком" – "Локо" не забил ни одного мяча. (Вячеслав КОРОТКИН)

Все подробности заседания трансферного комитета "Локомотива" - в материале обозревателя "СЭ" Сергея ЕГОРОВА